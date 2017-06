Neuer Taxi-Stand ab kommender Woche Viele Meißner haben sich für den Halt ausgesprochen. Dass er kommt, ist jetzt sicher.

Am Rondell an den Neumarktarkaden wird es ab kommender Woche einen zusätzlichen Taxihalt geben. © Symbolbild/Claudia Hübschmann

Am Rondell an den Neumarktarkaden, zentral am S-Bahnhof Meißen-Altstadt, wird es ab kommender Woche einen zusätzlichen Taxihalt geben. Das bestätigt die Meißner Stadtverwaltung nun auch offiziell. Bereits am 8. Juni hatte die SZ berichtet, dass die Gespräche zwischen Taxi-Unternehmern, dem Meißner Wirtschaftsförderer Martin Schuster und den Hamburger Besitzern der Arkaden weit fortgeschritten seien. Die Einrichtung des Taxihalts war für Händler und Meißner Bürger ein wichtiges Anliegen, scheiterte aber immer wieder am Veto der Betreiber des Meißner Einkaufscenters. Dank der Beharrlichkeit des Wirtschaftsförderers hat es nun doch geklappt. Der Taxistopp am Rondell soll Platz für zwei Fahrzeuge bieten und außerdem über Werbetafeln verfügen, die die Telefonnummer von Funk-Taxi Meißen enthalten. Mit dem neuen Halt soll sich die oft schwierige Suche nach Taxis in der Altstadt etwas einfacher gestalten. (SZ/mhe)

