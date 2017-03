Neuer Tanzboden dank Geld von der Stadt Kreative werden finanziell unterstützt, wenn sie umbauen wollen. Dafür stehen 140 000 Euro zur Verfügung.

Man sieht es dem Parkettboden in der Tenza Schmiede nicht an, aber er ist tatsächlich durchgetanzt. Die Statik stimmt nicht mehr, ein neuer muss her. Dafür benötigt Susann Schubert, die Geschäftsführerin des Tanzstudios, rund 14 000 Euro. Ziemlich viel Geld. Doch dann entdeckte Schubert das städtische Förderprogramm für die Kreativwirtschaft und bewarb sich 2016. „Ich hatte Glück und habe die Maximalförderung von 5 000 Euro erhalten. In den Sommerferien wird der neue Fußboden verlegt“, sagt sie.

Auch in diesem Jahr unterstützt das Amt für Wirtschaftsförderung wieder Projekte, die dazu beitragen, die Raumsituation für Akteure der Kultur- und Kreativwirtschaft zu verbessern. Der Stadtrat hat im Vorjahr die Erhöhung des Etats auf 140 000 Euro beschlossen. Zwar gab es allein im Vorjahr Bewerbungen für Vorhaben im Umfang von 340 000 Euro, deutlich mehr, als im Topf vorhanden. „Doch wir versuchen mit einer Jury die besten Projekte herauszufinden“, sagt Robert Franke, der Chef der Wirtschaftsförderung. Vergeben werde nach drei Kriterien. Wichtig sei, dass die Räume nach der Umgestaltung möglichst vielen Kreativen offenstehen, dass die Förderung nachhaltig ist, die Akteure damit auch viel in Eigenleistung erbringen und dass der Eigentümer animiert wird, sein Haus weiter an Kreative zu vermieten. Im vergangenen Jahr haben beispielsweise auch das Zentralwerk, die Blaue Fabrik und Geh8 davon profitiert. So wie Johannes Gerstengarbe von den Ballroom Tonstudios. Er konnte dank der Förderung eine schalldichte Wand und Videokabel in seinen Räumen in der alten Schokofabrik in der Johannstadt einbauen und lobt die Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung. „Allerdings ist es für uns schwer, die genehmigten 5 000 Euro vorzufinanzieren. Ich wünsche mir eine andere Verfahrensweise“, sagt Gerstengarbe.

Bis zum 21. April können sich weitere Kreative auf die neuen Fördermittel bewerben. Dafür gibt es klare Kriterien. Heute findet zudem um 17 Uhr eine Infoveranstaltung im Ballroom-Studio statt.

Um weitere Kreative mit passenden Räumen zu versorgen, soll 2017 eine Vermittlungsplattform ausgeschrieben werden. Über sie können dann Künstler und Vermieter zusammenfinden.

