Neuer Tanker für die Feuerwehr Das 315000 Euro Fahrzeug ersetzt ein 26 Jahre altes im Niederoderwitzer Depot. Doch noch ist nicht klar, ob es Fördermittel gibt.

Im Niederoderwitzer Depot steht bislang ein 26 Jahre altes Löschfahrzeug, das ersetzt werden soll. © Matthias Weber

Die Niederoderwitzer Ortsfeuerwehr soll ein neues Tanklöschfahrzeug bekommen. Die Oderwitzer Gemeinderäte haben in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen, für den Kauf dieses Fahrzeugs vom Typ TLF 4000 beim Landratsamt Fördermittel zu beantragen. Darüber informiert Bürgermeisterin Adelheid Engel (parteilos).

Die Gemeinde rechnet für den Kauf des neuen Tanklöschfahrzeugs mit Gesamtkosten in Höhe von brutto rund 315000 Euro und erhofft sich dafür Fördermittel in Höhe von 215000 Euro. Das neue Fahrzeug soll bei der Niederoderwitzer Feuerwehr ein Löschfahrzeug vom Typ W50 ersetzen, das seit 26 Jahren bei der Oderwitzer Feuerwehr im Einsatz ist. Der Ersatz würde nicht nur fahrzeugtechnisch eine Verbesserung für die Feuerwehr sein: Das neue Tanklöschfahrzeug hat ein Fassungsvermögen von 4000 Litern Wasser, der bisherige W50 fasst nur 2000. Die Gemeinde geht davon aus, im August 2018 vom Landratsamt zu erfahren, ob es Fördermittel für die Anschaffung des Fahrzeugs gibt. „Dann könnten wir den Auftrag im Herbst europaweit ausschreiben“, so Adelheid Engel. Der Bau des Fahrzeugs würde etwa ein Jahr dauern“, so die Bürgermeisterin. (SZ/se)

