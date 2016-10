Neuer Stürmer trifft für die Eislöwen

Auch nach dem 5:2 (0:0, 2:1, 3:1) gegen die Ravensburg Towerstars am Freitagabend sind die Dresdner Eislöwen das mit Abstand effektivste Team in der DEL 2, was das Ausnutzen von Überzahlspielen angeht. Um sich diese Spitzenposition auch in Zukunft zu sichern, hatten die Sachsen noch am Morgen Ville Hämäläinen verpflichtet. Laut Trainer Bill Stewart zeichnet den Stürmer „ein starkes Powerplay“ aus.

Und der 35-Jährige machte vor 2 212 Zuschauern gleich auf sich aufmerksam. Zunächst ging die erste Zwei-Minuten-Strafe des Spiels an den Finnen, kurz vor dem Ende des zweiten Drittels musste er nach einem Check des Ravensburgers Maximilian Brandl vom Eis gebracht werden – doch das warf Hämäläinen nicht aus der Bahn.

Nach der Pause kehrte er wieder zurück und machte in der 47. Minute das vorentscheidende 3:1. Die weiteren Tore der Dresdner gingen auf das Konto von Mirko Sacher, der zweimal traf, sowie Brendan Cook und Arturs Kruminsch. (SZ)

