Neuer Studiengang für Designer in Dresden

Es wäre m.E. wünschenswert, wenn solche Studiengänge auch in kleineren östlichen Städten wie Görlitz angeboten würden. Diese liegen aber leider nicht mehr im Fokus der Verantwortlichen. Ich merke es immer wieder in Gesprächen: hinter Dresden hört in Richtung Osten für viele praktisch die zivilisierte Welt auf. ;-) Als positives Beispiel sehe ich Wismar - ebenfalls eine kleine Stadt, in der heute internationale Design- und Architektur-Student*innen das Stadtleben vorteilhaft mitprägen. Oft entstehen in solchen Städten junge Architektur- und Designbüros, schön gestylte Cafés usw. Görlitz brauchte dringend solche Kontraste und frischen Wind.