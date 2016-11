Neuer Straßenname steht fest Im Kreischaer Ortsteil Gombsen gibt es nun eine „Alte Gärtnerei“.

Die Straße im neuen Wohnbaugebiet auf der Fläche der ehemaligen Rosenbaumschule im Kreischaer Ortsteil Gombsen wird „Alte Gärtnerei“ heißen. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Zuvor hatte bereits der Technische Ausschuss den Namen aus den insgesamt acht Vorschlägen der Einwohner ausgewählt. Der neue Straßenname passe gut zur Historie von Gombsen, sagte der stellvertretende Bürgermeister Volker Oertel über die Entscheidung.

Zwei Gemeinderäte sprachen sich für eine Benennung in „Alte Rosenschule“ aus. Dies würde besser zu dem Areal passen. Aus den Reihen der Ratsmitglieder kam der Hinweis, dass dies zu Verwechslungen führen könnte, da es in Gombsen bereits eine Rosenstraße gebe. Das Baugebiet befindet sich am Ortsausgang Gombsen in Richtung Saida und ist inzwischen voll erschlossen. In dem neuen Wohnbaugebiet gibt es insgesamt zwölf Baugrundstücke, das erste Haus ist derzeit in Bau. Die Straße wurde für das Gebiet neu gebaut. (SZ/cb)

zur Startseite