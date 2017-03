Neuer Standort für Globus? Zu groß, schädlich für die kleinen Händler – Gegner des Marktes gibt es viele. Jetzt könnte es Bewegung geben.

Seit Jahren wird in der Stadt darüber gestritten, ob Globus am Alten Leipziger Bahnhof bauen darf. © Visualisierung: Jörg Möser

Passt ein riesiger Supermarkt wie Globus in die Innenstadt? Seit Jahren wird in der Stadt darüber gestritten, ob das Unternehmen am Alten Leipziger Bahnhof bauen darf. Die rot-rot-grüne Stadtratsmehrheit hat nun einen Antrag erarbeitet, der die Verwaltung auffordert, nach alternativen Flächen für Globus zu suchen. Das bestätigt Grünen-Fraktionschef Thomas Löser. Globus soll an der Suche nach einem Ausweichstandort beteiligt werden.

Schon in ihrem Kooperationsvertrag hatten Linke, Grüne und SPD festgeschrieben, dass die Stadtverwaltung aktiv nach anderen Standorten suchen soll. Jetzt steht der Antrag endlich. Seine Fraktion habe nichts gegen Globus, sei aber der Meinung, dass das Areal für Wohnungen und Grünflächen genutzt werden müsse, so Thomas Löser.

Laut Masterplan für die Leipziger Vorstadt soll die Fläche für Wohnungsbau, Kleingewerbe und Fuß- und Radwege genutzt werden. (SZ/jv)

