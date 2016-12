Neuer Standort für Bolzplatz gesucht

Der alte Bolzplatz am Schulweg in Sörnewitz musste weichen, weil dort eine Eigenheimsiedlung entsteht. Er war erst 2002 eröffnet worden. © Archiv/Arvid Müller

Die Stadtverwaltung ist weiterhin auf der Suche nach einem Ersatzstandort für den abgerissenen Bolzplatz in Sörnewitz. Die CDU-Stadtratsfraktion favorisiert nun wieder den Kahlhügelweg. Dort hat der SV Motor Sörnewitz sein Gelände, für einen Bolzplatz sei das Areal laut CDU sehr geeignet. Das war bereits vor einer Weile im Gespräch. Zuletzt sollte der Platz auf dem ehemaligen EWS-Gelände in Neusörnewitz gebaut werden. Mit dem Grundstückseigentümer konnte sich die Stadt jedoch nicht einigen.

Laut Oberbürgermeister Frank Neupold (parteilos) grase man jetzt alle Alternativen ab. So wird in Zusammenarbeit mit der Wasserbehörde der elbnahe Bereich nach einem Standort abgesucht, mit dem Heimatverein habe man positive Gespräche geführt. „Wir sind eine Saison in Verzug und wollen aber eine zeitnahe Lösung“, so Neupold. Er wolle sein Versprechen, dass es Ersatz geben wird, auf jeden Fall einlösen.

Überlegt wird außerdem, ob der Bolzplatz so „veredelt“ werden kann, dass es nicht so laut ist, wenn darauf gespielt wird. Die Lösung wäre ein Platz ohne starre Wände, der so auch in der Nähe von Wohnbebauung möglich ist.

Der alte Bolzplatz am Schulweg in Sörnewitz musste weichen, weil dort eine Eigenheimsiedlung entsteht. Er war erst 2002 eröffnet worden. (SZ/pz)

zur Startseite