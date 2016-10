Neuer Stadtrat im zweiten Anlauf Nachrücker Stefan Bunke verzichtet. Wird Kleinunternehmer Ralf Albrecht das Amt annehmen?

Marktplatz in Nossen mit Blick auf das Rathaus Nossen. Am 13. Oktober soll hier ein neuer Stadtrat verpflichtet werden. © SZ/Archiv

Eigentlich sollte auf den langjährigen Nossener Stadtrat Peter Adler (Unabhängige Bürger/Freie Wähler) der Werkstattbesitzer Stefan Bunke nachrücken. Zu dessen Vereidigung ist es im letzten Stadtrat aber nicht gekommen. Denn Bunke hatte zuvor mitgeteilt, dass er das Amt nicht antreten könne, weil ihm die notwendige Zeit wegen seines Einsatzes in anderen Bereichen fehle.

Deshalb soll nun im zweiten Anlauf in der Ratsversammlung am 13. Oktober im Rathaus (19 Uhr) ein neuer Stadtrat verpflichtet werden. Dabei handelt es sich um Kleinunternehmer Ralf Albrecht. Er wird nun – sollten nicht erneut Hinderungsgründe auftreten – am 13. Oktober seinen Amtseid ablegen. (SZ/mhe)

