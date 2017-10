Neuer Sprechtag der Wohngeldstelle

Der Sprechtag der Wohngeldbehörde des Landratsamtes Mittelsachsen in der Servicestelle Freiberg verschiebt sich aufgrund des Feiertages am 31. Oktober. „Er findet bereits am 24. Oktober von 9 bis 12 sowie von 13 bis 18 Uhr an der Frauensteiner Straße 43 im Zimmer 614a statt“, teilte Kreissprecher André Kaiser am Freitag mit.

