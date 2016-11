Neuer Spielplatz für Weixdorf Die Anlage soll im Ortsteil Fuchsberg entstehen. Der Ortschaftsrat gibt dafür kräftig Geld aus.

Auf dieser Wiese am Nixenweg in Weixdorf soll demnächst ein Spielplatz entstehen. Rund 45 000 Euro wird die Ortschaft dafür ausgeben, machte Ortsvorsteher Gottfried Ecke während der jüngsten Ortschaftsratssitzung deutlich. © Thorsten Eckert

45 000 Euro wird Weixdorf für einen neuen Spielplatz ausgeben. „Das haben wir im Ortschaftsrat entschieden“, sagte Ortschef Gottfried Ecke (CDU). Die Klettergerüste werden am Nixenweg/Ecke Am Seifzerbach im Ortsteil Fuchsberg gebaut. „Wir hatten zwei Standorte zur Wahl und haben uns für diesen entschieden. Die Fläche ist gut geeignet und befindet sich in städtischem Eigentum“, sagte der Ortsvorsteher.

Allerdings werden die Weixdorfer Kinder noch auf die Einweihung warten müssen. „Voraussichtlich wird die Anlage erst 2018 entstehen. Wir wollen zunächst die Anwohner beteiligen. Auch die Baugenehmigung dauert seine Zeit.“

Die Ortschaft Weixdorf hat in diesem Jahr bereits in seine Spielplätze investiert. Rund 5 000 Euro stellt der Dresdner Ortsteil für den Spielplatz an der Bergsiedlung zur Verfügung. Von dem Geld werden unter anderem eine Rutsche und eine Wippe installiert werden. Bereits vor einiger Zeit hatte der Ortschaftsrat ebenfalls rund 5 000 Euro für ein neues Gerät auf dem Spielplatz Lausaer Höhe überwiesen. Hierfür waren 2015 schon einmal rund 4 500 Euro für das Projekt zur Verfügung gestellt worden. Von den knapp 10 000 Euro wurde ein neues Klettergerüst aufgestellt. (SZ/td)

