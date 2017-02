Neuer Spielplatz für Reichenbach Ein EU-Projekt macht es möglich. Dadurch soll der Tourismus angekurbelt werden.

Symbol-/Archivbild: Reichenbacher Markt vor seiner Sanierung © Constanze Junghanß

Reichenbach. Die Städte Reichenbach in Deutschland und Svor in Tschechien wollen den Natur- und Kulturtourismus beiderseits der Grenze ausbauen. Wie das Landratsamt Görlitz mitteilt, soll das durch neue familien- und kinderfreundliche Angebote im Rahmen des Projektes „Naturzwerge versetzen Berge“ passieren. Demnach sollen bis April 2019 in beiden Städten „jeweils ein neuer Erlebnisspielplatz und ein Lehrpfad mit Erholungspunkten und Beschilderung“ entstehen, heißt es in der Mitteilung.

Zudem sei geplant, die Infrastruktur für den Tourismus zu verbessern, indem etwa Parkplätze gebaut oder in Sohland am Rotstein Informationstafeln oder in Svor ein Leitsystem installiert werden. Mit den neuen Angeboten wollen die Verantwortlichen vor allem Kindergarten- und Schulgruppen erreichen. „Sie sollen noch stärker für das Naturerbe sensibilisiert und zum rücksichtsvollen Verhalten in der Natur motiviert werden“, heißt es.

Zu diesen gehören auch ein Geocache-Lehrpfad oder diverse Broschüren für Kinder, Wanderer und Radfahrer. Außerdem sollen Bürger, Heimatvereine, Touristiker, Pädagogen und Politiker bei Informationsveranstaltungen die Möglichkeit bekommen, sich über ihre Erfahrungen und Ideen zum gemeinsamen Naturerbe auszutauschen.

Offizieller Auftakt ist ein erstes Treffen Anfang April im tschechischen Svor, südwestlich von Zittau. Alle Partner aber auch interessierte Bürger sind eingeladen, die touristischen Angebote der tschechischen Gemeinde zu besichtigen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Fachlich begleitet wird das Projekt durch die „Touristische Gebietsgemeinschaft Neisseland“. Die Mittel für „Naturzwerge versetzen Berge“ kommen aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung. (SZ)

