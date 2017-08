Neuer Spielplatz für Königshufener Nachwuchs Am Donnerstag wurde die Anlage in Görlitz eingeweiht. Junge Leute entdecken die Platte offenbar neu.

Spielplatzeröffnung in Königshufen am Donnerstag: Das kleine Karussell ist nur einer der neuen Anziehungspunkte für die Kinder. Das Viertel ist zunehmend bei jungen Familien beliebt. © pawel sosnowski/80studio.net

Die kleine Leonie hatte gestern eine besondere Aufgabe. Sie durfte den nagelneuen Spielplatz in Königshufen einweihen – mit einer Schaukel. Und sie tat es sichtlich begeistert. Zwischen Ostring und Am Wiesengrund sind die alten DDR-Klettergerüste verschwunden, wurden durch unterschiedliche Spielgeräte ersetzt, von Kletteranlage bis Federwippe. 25000 Euro hat sich das der Vermieter, die TAG Immobilien GmbH aus Berlin kosten lassen. Ein Monat lang war die Anlage deswegen gesperrt. Gerade erst hatte die jüngste Görlitzer Bürgerrätin Stella Krohn den teils beklagenswerten Zustand von Sporteinrichtungen, Spielplätzen im Stadtteil Königshufen zur Sprache gebracht. Nun gibt es ein positives Gegenbeispiel.

Die TAG hatte 2015 rund 550 Wohnungen in Königshufen übernommen. „64 davon standen leer“, sagt Heike Baumgart. Sie ist die Leiterin des TAG Immobilienmanagements für den Bereich Dresden. Der Leerstand hat sich innerhalb von zwei Jahren um über die Hälfte reduziert. Heute sind noch 30 Wohnungen im Angebot. „Es sind vor allem auch jüngere Leute, die nach Königshufen ziehen, zum Beispiel aus der Görlitzer Innenstadt“, schildert Heike Baumgart. Günstige Parkmöglichkeiten, die Straßenbahn-Verbindung ins Zentrum sieht sie als Gründe. Aber auch vor allem die Investitionen, die TAG geleistet hat. „Der Wohnungsgrundriss wurde modernisiert“, sagt sie. Manche Wände zwischen Küche und Wohnzimmer sind gefallen, es entstanden große offene Flächen.

Zwischen 350000 und 400000 Euro pro Jahr investiert die TAG in die Instandsetzung in Königshufen. Im vergangenen Jahr wechselte die Firma den Hausmeisterdienst, ein hiesiges Unternehmen ist dafür zuständig. „Die turnusmäßige Reinigung der Hausflure findet jetzt häufiger statt“, sagt Heike Baumgart.

Die Leiterin des hiesigen TAG Immobilienmanagements ist sehr froh darüber, wie der neue Spielplatz am Donnerstagnachmittag angenommen wird. Der Innenhof zwischen Ostring und Am Wiesengrund ist sehr großzügig angelegt. Neben den Spielgeräten gibt es viele Bäume, eine große gepflegte Rasenfläche. Die neuen Spielgeräte hat eine ortsansässige Firma aufgebaut. „Die Sitzbänke im Umkreis wurden komplett erneuert“, so Grit Zobel, TAG-Sprecherin.

Gestern gab es für die Kinder außerdem am späteren Nachmittag eine Zaubershow. Zudem lud eine Bastelstraße ein und eine Glücksrad-Tombola. „Die erzielten Erlöse erhält der Kinderschutzbund Görlitz“, so Grit Zobel. Die TAG unterstützt die Einrichtung bereits seit drei Jahren in unterschiedlichen Bereichen.

Die Königshufener Anwohner finden den neuen Spielplatz jedenfalls toll. „Echt schön, was auf der Fläche alles entstanden ist“, sagt eine junge Mutter. Und auch die älteren Anwohner sehen die Veränderungen positiv. Irgendwann mussten die Klettergerüste ja mal ausgetauscht werden, sagt ein rüstiger Rentner aus Königshufen.

