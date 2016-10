Neuer Spielplatz für alle Generationen In Oppach ist das lang geplante Vorhaben vollendet worden. Und es gibt weitere Pläne für ein schöneres Dorf.

Begeistert haben die Oppacher Kinder den neuen Spielplatz an der Hanns-Eisler-Straße erobert. Er ist jetzt nach langer Planung und kurzer Bauzeit eröffnet worden. © Bernd Gärtner

Über diesen Ansturm ist selbst Oppachs Bürgermeisterin Sylvia Hölzel (parteilos) erstaunt. Viele Gäste kamen jetzt zur Eröffnung des neuen Spielplatzes in der Wohnsiedlung Hanns-Eisler-Straße. Neben den neuen Spielgeräten für Kinder gibt es auch Platz für Ältere. So wurden Sitzgruppen errichtet, die barrierefrei zugänglich sind. „Das war uns wichtig, denn im Wohnviertel leben Ältere, die schon seit Jahren hier wohnen und sich hier wohlfühlen sollen“, so Frau Hölzel. Damit spricht sie auch für den Oppacher Kinderrat, der bei der Gestaltung seine Ideen eingebracht hat. Den Kindern war es wichtig, dass Muttis und Omas sich ebenfalls wohlfühlen und Platz zum Sitzen und Ausruhen haben. Es sollen noch mehr Bänke aufgestellt werden.

Die Bürgermeisterin hat sich weiterhin vorgenommen, den Ort für alle Generationen noch attraktiver zu machen. Ein Sorgenkind in diesem Zusammenhang ist der Gehweg an der August-Bebel-Straße. „Bis zur Einmündung zur Turnhalle ist er in Ordnung“, so Frau Hölzel. „Danach ist er nur noch ein Flickenteppich.“ Das erschwert vor allem älteren Einwohnern das Laufen, mit einem Rollator oder auch Kinderwagen wird es hier ganz schwierig. Hinzu kommt, dass Straße und Gehweg ansteigen. Das macht es zusätzlich beschwerlich. Der Gehweg soll deshalb zügig instand gesetzt werden. Er soll eine neue Schwarzdecke bekommen. Frau Hölzel hofft, dass das noch in diesem Jahr erledigt werden kann. (SZ/rok)

zur Startseite