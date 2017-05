Neuer Spielplatz entsteht an der Vogelwiese

An der Vogelwiese in Copitz wird ein neuer Kinderspielplatz entstehen. Das Tobe-Areal für die Kleinen soll im Herbst dieses Jahres fertig werden. Dies geht aus einer Antwort der Pirnaer Stadtverwaltung auf eine Anfrage des SPD-Stadtrates Ulrich Kimmel hervor. Der Spielplatz ist Bestandteil des Bebauungsplanes für die Vogelwiese und ergänzt das an dieser Stelle neu entstehende Wohngebiet. (SZ/mö)

