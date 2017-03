Neuer Sperrbezirk wegen Vogelgrippe Freital-Pesterwitz ist in die verschärften Schutzmaßnahmen einbezogen worden.

Im Landkreis ist ein neuer Sperrbezirk wegen der Vogelgrippe eingerichtet worden. Er betrifft den Freitaler Stadtteil Pesterwitz. Anlass ist der Fund verendeter Wildvögel in Dresden, die mit dem Virus H5N8 infiziert waren. Darüber informiert Amtstierärztin Benita Plischke. Die vorhandenen Sperrbezirke bleiben bestehen. Sie umfassen die Bannewitzer Ortsteile Golberode, Goppeln und Gaustritz, in Kreischa die Ortsteile Babisnau und Sobrigau, in Dohna Burgstädtel und Borthen und in Heidenau das Gewerbegebiet nördlich der S 172. Die Beobachtungsgebiete wurden in Rabenau und Tharandt erweitert, für die anderen Gebiete verlängert sich die Laufzeit. Im Landkreis sind Kommunen zwischen Wilsdruff, Dippoldiswalde, Dohna, Lohmen, Dürrröhrsdorf betroffen. Natürlich gilt die Stallpflicht weiter. (SZ)

