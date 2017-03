Neuer Sperrbezirk wegen Geflügelpest Ein toter Kormoran hatte das tödliche Virus in sich. Das hat nun auch Auswirkungen auf alle Halter von Hunden und Katzen.

Bad Schandau. Was bereits befürchtet wurde, ist eingetreten. Bei dem in Bad Schandau am Dienstag, 21. März, aufgefundenen toten Kormoran wurde die Geflügelpest festgestellt. Offenbar verendete der Wildvogel an der Influenza des Subtyps H5N8. Für Geflügelzüchter in der Sächsischen Schweiz ist diese Nachricht ein herber Rückschlag. Denn gerade erst ist in Sachsen die allgemeine Stallpflicht für Geflügel aufgehoben worden.

Das Landratsamt hat umgehend einen Sperrbezirk sowie ein sogenanntes Beobachtungsgebiet festgelegt. Zentrum des Sperrgebiets ist der Fundort des Kormoran an der Basteistraße in Bad Schandau. Der Radius verläuft von Porschdorf bis Reinhardtsdorf. In den ausgewiesenen Gebieten müssen Tierhalter nun besondere Sicherheitsvorkehrungen einhalten, damit der Übergriff der Infektionskrankheit auf Nutzgeflügel verhindert wird. Insbesondere gilt Stallpflicht für Geflügel. Jeder, der Geflügel hält, muss dies beim Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt des Landratsamtes Pirna anzeigen, falls noch nicht geschehen. Betroffen sind Halter von Hühnern, Enten, Gänsen, Fasanen, Perlhühnern, Rebhühnern, Tauben, Truthühnern, Wachteln und Laufvögeln.

Doch nicht nur für Geflügelhalter gelten jetzt strenge Regeln. Auch wer einen Hund oder eine Katze hält, hat jetzt sicherzustellen, dass die Tiere im Sperrbezirk nicht frei herumlaufen. Die Ordnungsbehörden kontrollieren das. Wer sich nicht an die Stallpflicht hält, muss mit Restriktionen rechnen. Laut Landratsamt sind in den vergangenen Monaten aus diesem Grund rund 50 Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen Halter eingeleitet worden, und es wurden 25 Bußgeldbescheide ausgestellt. Erstmals wurde am 20. November vergangenen Jahres die Geflügelpest bei einem toten Wildvogel im Landkreis nachgewiesen. Der Kormoran in Bad Schandau ist inzwischen der zehnte Fall. Ein Ende der Geflügelpestkrise ist nicht absehbar, heißt es.

Eine Ansteckungsgefahr für Menschen besteht laut Bundesregierung nur bei sehr engem Kontakt mit den Tieren. Die Inhalation von Staubpartikeln oder mangelnde Hygiene bei den Händen stellen vermutlich die hauptsächlichen Übertragungswege dar. Die Symptome ähneln denen einer normalen Grippe, auch die Vogelgrippe kann beim Menschen tödlich verlaufen. Die jetzt angeordneten Maßnahmen gelten laut Landratsamt ab Verkündung am Mittwoch 21 Tage lang und bis auf Widerruf des Amtes für Verbraucherschutz Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Für Nachfragen hat das Landratsamt zu den regulären Öffnungszeiten der Behörde unter folgenden Nummern Bürgertelefone eingerichtet: 03501 5151135 oder -1136. Das Amt für Verbraucherschutz ist unter der Telefonnummer 03501 5152401 erreichbar. Wer größere tote Vögel wie Gänse, Schwäne, Enten oder Greifvögel entdeckt, sollte dies dem zuständigen Veterinäramt oder der Polizei melden. Die Bundesärztekammer rät, den toten Vogel nicht anzufassen. Außerhalb der Sprechzeiten des Bürgerbüros im Landratsamt können tote Wasservögel auch unter 0351 501210 gemeldet werden.

