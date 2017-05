Neuer Servicetag des Finanzamtes

Das Pirnaer Finanzamt bietet Servicetage in Freital an. Dessen Mitarbeiter sind in der Freitaler Außenstelle des Landratsamts in der Hüttenstraße 14 erreichbar. Das nächste Mal ist am 9., 16., 23. und 30. Mai, jeweils von 8 bis 18 Uhr, geplant.

Bei den Terminen bekommen die Bürger Hilfe bei steuerlichen Fragen. Die Finanzamtsmitarbeiter nehmen zum Beispiel Steuererklärungen und Anträge entgegen, händigen Vordrucke oder Broschüren aus. „Nahezu alle im Rahmen der persönlichen Vorsprache anfallenden Arbeiten können an zentraler Stelle vor Ort erledigt werden“, so ein Sprecher. Darüber hinaus liegen seinen Angaben zufolge während der Öffnungszeiten des Landkreis-Bürgerbüros die Steuerformulare zur Mitnahme für die Steuerpflichtigen aus.

Das Finanzamt war Ende 2016 aus dem Bürohaus an der Coschützer Straße aus- und nach Pirna gezogen. (SZ)

