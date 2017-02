Neuer Service für Rückkehrer Knapp 70 Interessenten wurden 2017 von der Nestbau-Zentrale beraten. Die kommt jetzt ins Radio.

Josefine Tzschoppe leitet die Nestbau-Zentrale und ist selbst Rückkehrerin. Sie zeigt die neue Servicemappe. © André Braun

Rückkehrer, Zuzügler, Bleibewillige – sie alle haben eins gemeinsam. Sie wollen sich in Mittelsachsen ein Nest bauen. Hier leben, arbeiten, ihre Kinder versorgen und zusammen alt werden. So, wie Josephine Tzschoppe. Das Herz der 28-Jährigen schlägt für ihre Heimat Zschepplitz. Selbst längere Aufenthalte in München oder Bulgarien haben sie nicht davon abgehalten, immer wieder zurückzukehren.

„Sicher war es immer ein Kulturschock, wenn ich von München nach Döbeln kam. Da sind eben Freitagabend 18 Uhr die Bürgersteige hochgeklappt“, sagt sie. Auch München sei eine attraktive Stadt gewesen. Aber dort dauerhaft leben? Das kam für Tzschoppe nicht infrage. Schließlich waren die Familie, die Freunde und ihr Mann in Mittelsachsen. „Die Verbindung zur Familie, den Freunden blieb immer bestehen“, sagt die gebürtige Leisnigerin. Inzwischen lebt sie mit ihrem Mann und dem vierjährigen Sohn in ihrem Elternhaus in Zschepplitz. Zurzeit baut Familie Tzschoppe für Josefines Bruder eine Wohnung im Haus aus. Denn auch er will in Mittelsachsen bleiben. Er absolviert zurzeit eine Ausbildung bei einem Döbelner Optiker.

„Bei meiner Rückkehr aus München wäre so etwas wie die Nestbau-Zentrale sicher gut gewesen“, sagt Josefine Tzschoppe über die Einrichtung, die sie selbst nun leitet. Eine Anlaufstelle für alle, die ihre Heimat in Mittelsachsen haben. Für die, die zurückkehren, die bleiben oder die hier neu sesshaft werden wollen. Um die 70 Interessenten hat die Nestbau-Zentrale 2016 beraten. Eine Familie ist inzwischen in Grunau bei Roßwein sesshaft geworden. Eine Familie aus Amerika will im Mai mit Kind und Katzen nach Mittelsachsen kommen. Ihren Umzug hat eine weitere für Sommer geplant. Sie stammt aus Nordrhein-Westfalen und will sich in Döbeln in der Landwirtschaft niederlassen. Zwei Kinder reisen mit, sagt Tzschoppe.

Die Beratung von etwa 20 Familien ist im vergangenen Jahr abgeschlossen worden. Sie haben zum Beispiel einen neuen Job gefunden oder eine passende Wohnung. Viele seien dankbar für die Hilfe, die Nestbau ihnen gibt. „Ein ähnliches Angebot in der Komplexität gibt es in keinem anderen Landkreis“, so Anja Terpitz von Mediation und Marketing, dem Projektmanagement der Nestbau-Zentrale.

Es sind vor allem Erwachsene zwischen 30 und 45 Jahren die sich an die Nestbau-Zentrale wenden, erklärt Anja Terpitz. Junge Familien, die sich erst gegründet haben oder bei denen Nachwuchs geplant ist. „Viele merken dann, wie wichtig es ist, Oma und Opa in der Nähe zu haben, um die Kinderbetreuung abzudecken“, spricht Terpitz einen der Gründe für einen Um- beziehungsweise Rückzug nach Mittelsachsen an. Manche seien aber auch in ihre Heimat zurückgekehrt, um beispielsweise die Eltern zu pflegen.

Der Weg zu Nestbau erfolgt meist über die Angehörigen, die in der Heimat geblieben sind und von der Beratungsstelle gehört haben. Daher versucht sich das Team im Kreis auch weiter bekannt zu machen. In der Hoffnung, dass die Angehörigen ihre Verwandten in der Ferne auf das Angebot aufmerksam machen. Finanziert wird dieses über das Bundesprogramm „Landaufschwung“, für das in diesem Jahr insgesamt 500 000 Euro zur Verfügung stehen.

Hilfe wünschen sich die Familien, aber auch Einzelpersonen vor allem bei der Suche nach einem Job oder einer Wohnung. Gefragt ist dabei auch die Region Döbeln. Etwa 25 Interessenten wollten sich bisher im Altkreis niederlassen, sagt Tzschoppe. Oftmals beschäftigt die Anfragenden auch das Thema ländliches Bauen. Dazu hatte die Nestbauzentrale im vergangenen Herbst ein Veranstaltung unter anderem in Klosterbuch angeboten. Besucher konnten dabei bei Führungen in Beispielobjekten sehen, was alles möglich ist, um ein altes Gebäude zu sanieren. Eine ähnliche Veranstaltung sei auch für dieses Jahr wieder geplant, kündigt die Koordinatorin an.

Und noch mehr hat die Nestbau-Zentrale 2017 vor. Die erste Neuheit liegt seit wenigen Tagen vor. Das Team hat eine Servicemappe für Nestbauer erstellt. Sie enthält Informationen über den Kreis, Kontakte zu zentralen Anlaufstellen sowie die Möglichkeit für Kommunen und Unternehmen, sich selbst vorzustellen. Sie können die Mappe mit eigenem Material ergänzen. Erhältlich ist sie ab sofort unter anderem bei der Nestbau-Zentrale sowie im Landratsamt, dessen Zweigstellen und in den kommunalen Verwaltungen.

Doch damit nicht genug. Das Team der Nestbau-Zentrale plant derzeit eine besondere Aktion zu Ostern. „Wir arbeiten gerade an einem Radiospot“, kündigt Anja Terpitz an. Mehr will sie jetzt noch nicht verraten. Nur so viel: Das Team geht davon aus, dass über Ostern zahlreiche Weggezogene die alte Heimat besuchen werden. Hier sollen sie dann mit dem Spot auf die Nestbau-Zentrale und damit die Möglichkeit der Rückkehr aufmerksam gemacht werden. Jemanden davon zu überzeugen, sei nicht das Ziel. „Der Grundwille muss schon da sein“, so Landrat Matthias Damm (CDU).

