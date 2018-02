Neuer Service aus der Stadtverwaltung Einwohner von Ebersbach-Neugersdorf und jene, die es werden möchten, finden jetzt Eigenheimstandorte mit Grundstücken im Internet.

Das Rathaus von Ebersbach-Neugersdorf © Matthias Weber

Einen neuen Service für potenzielle Bauherren bietet die Stadtverwaltung Ebersbach-Neugersdorf jetzt auf ihrer Homepage an. Unter der Rubrik Bürger ist die neue Kategorie mit dem Namen Bauland verankert. Dort finden Einwohner und jene, die es werden möchten, Eigenheimstandorte mit entsprechenden Grundstücken. Luftbildaufnahmen zeigen den jeweiligen Bauplatz an. Außerdem ist vermerkt, wie groß das Grundstück ist, welcher Bodenrichtwert zugrunde liegt, wie das Areal erschlossen ist und ob es in einem reinen Wohn- oder einem Mischgebiet liegt. Bauinteressenten finden zudem Kontaktdaten zu Ansprechpartnern.

Derzeit werden vier Bauflächen in Ebersbach und zwölf in Neugersdorf aufgelistet. Grundstückseigentümer, die ihr Bauland verkaufen wollen, können die Kategorie im Internet ebenso nutzen. Auch dafür sind Ansprechpartner benannt. (SZ)

zur Startseite