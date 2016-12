Neuer Seniorentreff ist fertig Die Sozialen Dienste haben Tausende Euro investiert – und damit auf einen Wunsch reagiert.

Angelika Jacobasch (l.) ist verantwortlich für die neue Begegnungsstätte in Strehla. © Eric Weser

Ganz schön was los: Mit vielen Besuchern hat am Dienstagvormittag die neue Begegnungsstätte der Sozialen Dienste Strehla gGmbH auf der Lindenstraße eröffnet. Senioren aus der Stadt und umliegenden Orten kamen, um sich den mit Küchenzeile, Esstisch und Sofaecke gemütlich eingerichteten Raum anzusehen. Er soll sich zum Treffpunkt für die ältere Generation entwickeln.

Der Startschuss für den regulären Betrieb fällt Anfang Januar. Unter der Leitung von SDS-Mitarbeiterin Angelika Jacobasch sollen dann etwa ein Dutzend Menschen betreut werden – zunächst an zwei Tagen in der Woche. Es soll gemeinsam gekocht werden, Gedächtnistraining und Sport sind geplant. Vor allem sollen die älteren Menschen, die teils ganz allein leben, einen Treffpunkt haben, wo sie gemeinsam etwas unternehmen können. Auch Brigitta König will sich zu den Gästen zählen, sagt sie. Viele andere wollen es der 76-jährigen Schirmenitzerin gleich tun.

Mit der Begegnungsstätte habe man auf Wünsche vieler Senioren reagiert, sagt Geschäftsführerin Petra Gläßer. Vor allem Ältere, die schon von der SDS ambulant betreut oder gepflegt werden, hatten sich einen solchen Treff gewünscht. Geschätzte 15 000 Euro hat sich das städtische Tochterunternehmen die Umgestaltung des früheren Gardinengeschäftes kosten lassen, so Gläßer. Für sie ist es das letzte große Projekt als Chefin, Ende Januar geht sie in den Ruhestand. Ihr Nachfolger Johannes Leuthold sagt, dass das künftige Programm der Begegnungsstätte variabel sei. Das Angebot solle sich an den Besucherbedürfnissen und auch deren Ideen und Fähigkeiten orientieren. (ewe)

Der Treff öffnet ab Anfang 2017 dienstags und donnerstags 10 bis 14 Uhr, erstmals Dienstag, 3. Januar 2017.

Interessenten werden gebeten, sich beim ambulanten Pflegedienst vorab anzumelden. Dort informiert man über Preise bzw. Finanzierungsmöglichkeiten des Angebots über die Pflegekasse. Telefon 035264 22323.

