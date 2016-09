Neuer Schwung im ewigen Straßenstreit

Schlechter Fahrbahnbelag auf der Neuländer Straße. © Christian Juppe

Seit Jahren beschweren sich Anwohner über den Zustand der Neuländer Straße in Trachau: Doch getan hat sich bislang nichts. Nun kommt wieder Bewegung in die Sache. Einstimmig befürworteten die Pieschener Ortsbeiräte am Dienstagabend einen Antrag der SPD. Demnach soll Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) mehrere Prüfungen in Auftrag geben.

Unter anderem wünscht sich die Fraktion eine Verkehrsmengenzählung, die bislang letzte liegt bereits einige Jahre zurück. Da die Straße aber im vergangenen Jahr für den Durchgangsverkehr geöffnet wurde, beschweren sich Anwohner darüber, dass der Verkehr stark zugenommen hat. Außerdem sollen verkehrsberuhigende Maßnahmen sowie der Bau eines Überwegs in Höhe des Spielplatzes geprüft werden.

Die Stadt soll zudem Ideen entwickeln, um die Straßenentwässerung zu verbessern und das Durchfahrtsverbot in der Straße An der Dürren Heide durchzusetzen. Zur Ergebnis-Präsentation ist ein Spaziergang mit Anwohnern, Stadt- und Ortsbeiräten geplant. (SZ/sag)

