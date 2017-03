Neuer Schwerpunkt Altersmedizin Vor zehn Jahren eröffnet, muss sich das Klinikum Pirna permanent auf veränderte medizinische Bedürfnisse einstellen. 2017 wird für Senioren umgebaut.

Nach einem Schlaganfall auftretende Schluckbeschwerden können zu ernsten Komplikationen bis hin zur Lungenentzündung führen. Geriatrie-Chefärztin Dr. Carolin Höhlig (r.) und Logopädin Isabel Frömme führen bei einer Patientin eine Schluckdiagnostik durch, um sicherzustellen, dass keine Nahrungsreste in die Lunge gelangen. © Marko Förster

Früher oft nicht als Problem erkannt, gehören Schluckbeschwerden zu den häufigsten Komplikationen nach einem Schlaganfall. Wenn das Schlucken als Zusammenspiel von 25 Muskelpaaren nicht mehr richtig funktioniert, dann drohen Patienten beim Essen und Trinken nicht nur permanente Hustenanfälle, sondern ernste Folge-Erkrankungen bis hin zur Lungenentzündung, weil Nahrungsreste in die Lunge gelangen. Bis zu 80 Prozent aller Schlaganfall-Patienten leiden an einer Schluckstörung , sagt Carolin Höhlig, Chefärztin für Geriatrie und Frührehabilitation am Klinikum Pirna. Sicherheit schafft eine Schluck-Endoskopie, bei der mithilfe einer kleinen Kamera geprüft wird, ob beim Schlucken Essensreste auf dem Kehlkopf liegen bleiben.

Bei älteren Patienten, die mit einem Schlaganfall, nach Unfällen oder mit einer schweren Krankheit in die Klinik eingeliefert werden, muss oft nicht nur ein einzelnes medizinisches Problem behandelt werden. Sie benötigen Zeit, Pflege und meist auch Rehabilitationsleistungen wie Logopädie, Ergotherapie und Physiotherapie, um im Idealfall wieder in ein selbstbestimmtes Leben nach Hause entlassen werden zu können. Diese Zeit will sich das Klinikum Pirna bald für mehr Patienten als bisher nehmen und baut dazu die geriatrische Abteilung aus. „Die Erweiterung von derzeit 20 auf 34 Betten ist für dieses Jahr vorgesehen“, sagt Klinik-Sprecherin Kristin Wollbrandt.

Komplette Station für Geriatrie

Die spezielle Abteilung für Altersmedizin gibt dem Klinikum die Möglichkeit, Patienten länger stationär zu betreuen – bis zu drei Wochen statt wie üblich nur wenige Tage. Da der Bedarf stetig wächst, will die Klinik in diesem Jahr eine komplette Etage für die Geriatrie herrichten. Vor allem Patienten, denen bei zu früher Entlassung der Verlust der Autonomie und ein Heim-Aufenthalt drohen, werden auf der Station interdisziplinär behandelt und auf die Zeit nach dem Klinik-Aufenthalt vorbereitet. Die Erweiterung der geriatrischen Abteilung ist das größte Umbauvorhaben der Klinik in diesem Jahr. Dazu gehört unter anderem die Neugestaltung eines Wohnbereichs mit Therapieküche. Momentan bereite man den Bauantrag vor, erklärt die Klinik-Sprecherin.

Seit der Pirnaer Klinik-Neubau am 10. März 2007 in Betrieb ging, wächst er. Die Notwendigkeit dazu erklärt sich schon allein aus den Patientenzahlen. Wurden 2007 rund 14 800 Patienten stationär betreut, waren es 2016 nach Angaben der Klinik schon 18 800. Noch stärker stieg die Zahl ambulant betreuter Patienten: von 22 500 auf 37 100. Die Zahl der Mitarbeiter wuchs von 622 auf inzwischen 762.

Dass die Klinik mehr Menschen versorgt als vor zehn Jahren, wird auch an der Entbindungs-Statistik deutlich. 2007 kamen 673 Kinder im Klinikum Pirna zur Welt, danach gab es jährlich mehr Geburten. 2016 waren es bereits 823.

