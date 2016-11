Neuer Schulgarten nimmt Form an Das Areal der Freien Werkschule soll weiter möglichst naturnahe gestaltet werden. Der nächste Schritt ist bald geschafft.

Die beiden neuen Beete sind bereits eingefasst und von Quadern aus Sandstein begrenzt. Landschaftsarchitekten erledigen jetzt die letzten Handgriffe. Im neuen Jahr soll dann erstmals geerntet werden. © Claudia Hübschmann

Von geschliffenen Sandsteinen umrahmt geben die beiden Pflanzbeete unweit des schuleigenen Weinbergs schon jetzt ein schickes Bild ab. An die Stelle einer 150 Quadratmeter großen verwilderten Fläche ist in den letzten Wochen ein kleiner Schulgarten getreten, der bis spätestens Mitte des Monats fertiggestellt werden soll. Ab dem Frühjahr sollen ihn dann die Grundschüler der Freien Werkschule Meißen aktiv in Besitz nehmen, selbst anbauen und ernten.

Momentan liegt Mutterboden in den Beeten, der während der Wintermonate liegenbleibt. „Danach sollen die Schüler selbst überlegen, welche Samen sie säen wollen. Ob Getreide, Gemüse oder Pflanzen – sie können frei wählen, gerne auch experimentieren“, sagt Geschäftsführerin Dorothee Finzel.

Mit dem eigenen, etwa 12 000 Euro teuren Schulgarten – der zu gleichen Teilen von der Stadt Meißen und aus dem Schulhaushalt bezahlt wird – will die Werkschule die naturnahe Gestaltung ihres Außengeländes weiter vorantreiben.

Bisher konnten sich die Schüler bereits am Crasso´schen Weinberg oder einem Spielhügel betätigen. „Jetzt gehen wir mit dem Schulgarten den nächsten Schritt. Es soll nicht der Letzte bleiben. Oberhalb der Beete planen wir eine Wiese mit besonders von Schmetterlingen bevorzugten Pflanzen, ein Insektenhotel und einen speziellen Steinhaufen für Eidechsen“, so Finzel. Letztlich sei es das Ziel, die Kinder und Jugendlichen zu jeder Jahreszeit mit den jeweils auftretenden Pflanzen und Tieren in Berührung zu bringen. So sollen sich die Werkschüler auf dem Areal ungezwungen mit der Natur beschäftigen, die am Crasso- berg nach und nach Gestalt annimmt. Geschafft ist bereits ein befestigter Weg zum Weinberg, auf dem die Schüler etwa mit Schubkarren problemlos unterwegs sein können.

Noch vor dem Winter werden außerdem verschiedene Beerensträucher angesäumt, die zukünftig den neuen Schulgarten flankieren. Er wurde seit Mitte Oktober durch die Radebeuler Landschaftbau-Firma Franke & Fritzsch errichtet. Dafür mussten einige Bäume gerodet und Erdhügel begradigt werden.

„Dabei haben uns viele Eltern bei einem Arbeitseinsatz mit Hacken, Sägen und Schaufeln unterstützt“, berichtet die Geschäftsführerin. Geplant hat die neue Anlage die Landschaftsarchitektin Marion Brod-Kilian. Um die fruchtbaren Humusböden musste sich die Schule selbst kümmern. Diese habe man in nahe gelegenen Humuswerken bestellt. Wenn sie im nächsten Jahr erste Erträge bringen, sollen diese von den Schülern selbst verzehrt werden. „Wir machen sicher keinen Basar und verkaufen unsere Ernte. Dafür wird der Ertrag wegen der eher kleinen Beete auch zu gering sein“, erzählt Finzel.

Genutzt werden soll der Schulgarten zunächst von Grundschülern, die den Hort besuchen. Entsprechend kümmern sich Hortnerinnen um die nötige Pflege. Denkbar sei auch, dass Gartenarbeiten von Schülern während des Heimatkundeunterrichts stattfinden könnten.

Weiter verfolgen möchte Dorothee Finzel auch die Idee, ein Bienenvolk auf dem Schulgelände anzusiedeln. Ähnliche Bestrebungen hegt das Gymnasium Franziskaneum (SZ berichtete). Die Idee passe auch zur Werkschule, so Finzel. Nähere Abstimmungen mit Experten soll es bis zur warmen Jahreszeit in jedem Fall geben.

zur Startseite