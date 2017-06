Neuer Schulgarten in Hohnstein eingeweiht Ab sofort gedeiht nicht nur Obst, sondern auch Gemüse auf dem Schulhof. Gepflegt werden die Beete auch in den Ferien.

Aus Anlass des 25. jährigen Jubiläums der Grundschule in Hohnstein wird der neue Schulgarten eingeweiht. Pauline, Lehrerin Anett Rösler und Merle setzen gerade noch rechtzeitig die letzten Pflanzen ein. © Steffen Unger

Hohnstein. Die Konrad-Hahnewald-Grundschule in Hohnstein konnte vor wenigen Tagen ihr 25-jähriges Bestehen feiern. In Vorbereitung des Jubiläums habe man überlegt, wie man den Geburtstag am besten begehn könnte, sagt Schulleiter Thomas Riedel. Und da kam den Hohnsteinern eine richtig gute Idee. Den Platz neben dem Gebäude sollte als Schulgarten hergerichtet werden. „Wir wollten keine große Geburtstagsfete, sondern etwas, wo auch die Schüler in den nächsten Jahren noch Spaß und Freude haben“, sagt der Schulleiter. Gleich daneben wurden schon vor einiger Zeit einige Apfel- und Kirschbäumchen gepflanzt.

Es bot sich also an, die Fläche als Schulgarten mit Hochbeeten herzurichten. Doch wie sollte das Ganze finanziert werden? Auch dafür gab es eine Lösung. Die Schulleitung hatte verschiedene Sponsoren gefunden, die mit Geld und mit Technik die Idee unterstützt haben. Darüber hinaus hatte der Schulförderverein in den letzten Monaten seine Projekte, wie zum Beispiel die Altkleidersammlung, speziell auf die Finanzierung des Schulgartens gelenkt, um so den Aufbau unterstützen zu können. Ohne diese Hilfe hätte man das Projekt nicht bewältigen können. „Wir danken deshalb allen, die unser Vorhaben unterstützt haben“, sagt Thomas Riedel. Jetzt ist es vorerst still in der Schule geworden. Für die Pflege in den Sommerferien sei dennoch gesorgt, so der Schulleiter. Mit Beginn des neuen Schuljahres werden die Grundschüler dann sicherlich schon die ersten Dinge ernten können. Sie werden es auch sein, die sich künftig um die Pflege des Schulgartens kümmern werden. Die Pflanzen gedeihen hier übrigens schon prächtig. Und sicherlich haben die Hohnsteiner Grundschullehrer bereits gute Ideen, wie sie das frische Gemüse und die Kräuter mit in den Lehrplan einbinden können.

