Neuer Schulcampus im Stadtrat Am Mittwoch geht es in Radeberg um ein besonderes Projekt.

Im Radeberger Rathaus geht es am Mittwoch um ein besonderes Schulprojekt. © Thorsten Eckert

Radeberg. Wichtige Weichenstellung kurz vor Weihnachten: Wenn sich die Radeberger Stadträte am heutigen Mittwochabend zu ihrer letzten Sitzung des Jahres treffen, werden sie einen Grundstein legen. Einen, der aus 75 A4-Seiten besteht. Denn so umfangreich ist die Machbarkeitsstudie, die das Radeberger Architekturbüro Dauphin für ein ganz besonderes Schulprojekt im Ortsteil Liegau-Augustusbad erarbeitet hat. Für einen gemeinsamen Schul-Campus nämlich, der die staatliche Grundschule Liegau und die freie Förderschule des Epilepsiezentrums Kleinwachau an der Wachauer Straße in Liegau näher zusammenrücken lassen soll. Beide Schulen werden zwar eigenständig bleiben, aber etliche Einrichtungen gemeinsam nutzen – und, wo es möglich ist, auch gemeinsamen Unterricht anbieten können. Beim Thema Kunst oder Sport zum Beispiel. Denn auch eine gemeinsame Sporthalle soll zu dem Projekt gehören.

Um für das rund neun Millionen Euro teure Gesamt-Projekt auch Fördermittel beantragen zu können, muss ein Grundsatzbeschluss im Stadtrat gefasst werden – das soll heute Abend in der Sitzung ab 18 Uhr im Ratssaal passieren. (SZ/JF)

