Neuer Schick für Maxener Kirche Für die Sanierung ist die Gemeinde auf Unterstützung angewiesen. Bei den Bauarbeiten stieß man auf eine Überraschung.

Kirchvorsteherin Gisela Niggemann-Simon (li.) und Pfarrerin Ramona Uhlemann freuen sich über die Sanierung der Kirche in Maxen. Bei den Arbeiten wurden Teile eines alten Taufsteins gefunden, die unter anderem einen kleinen Kopf darstellen. © Norbert Millauer

Beharrlich steht die große Kirchturmuhr in Maxen auf Viertel nach zwölf. Auch die Glocke schlägt nicht mehr. An der Ostseite des Gotteshauses steht ein Gerüst, genauso weist der große Schuttcontainer auf der Anlage auf Bauarbeiten hin. Seit dem 1. August wird die Kirche in Maxen saniert. „Das heißt, eigentlich haben wir schon im Frühjahr angefangen, als die Fledermausgauben am Dach eingebaut wurden“, erläutert Gisela Niggemann-Simon. Sie muss es wissen, denn sie ist die Vorsitzende des Kirchenvorstands der Kirchgemeinde Maxen. Über den Sommer wollte man die fliegenden Säugetiere nicht bei der Aufzucht ihres Nachwuchses stören, deshalb konnten die umfassenden Sanierungsarbeiten erst jetzt beginnen.

Die Trockenlegung der Kirche an der Nordseite ist bereits abgeschlossen. Dabei fanden die Fachleute eine kleine Sensation. Nämlich einen Taufstein, der vermutlich aus dem 17. Jahrhundert stammt. Der Fund wurde gesichert. „Wir brauchen keine zwei Taufsteine, sondern lieber mehr Täuflinge“, flachst Niggemann-Simon und muss bei dieser Aufforderung selber ein bisschen schmunzeln. Momentan wird die komplette Elektrik in der Kirche erneuert, außerdem erhält der Innenraum teilweise neuen Putz. Da am Dach Schwamm festgestellt wurde, renovieren Fachleute die Dachkonstruktion. Schließlich bekommt das Kirchenschiff noch einen neuen Innenanstrich.

Ziel ist, dass die Kirche am 18. Dezember mit einem Festgottesdienst wieder eingeweiht wird. „Wir liegen gut im Plan, da wir auch sehr engagierte Handwerker beauftragt haben“, sagt Niggemann-Simon.

Aus der Portokasse ist die Sanierung des historischen Gebäudes nicht zu bezahlen. Die Maßnahme kostet rund 233 000 Euro. Unterstützung kommt von der Landeskirche Sachsen und aus dem Topf des Regionalentwicklungsprogramms Leader. Das ist ein europäischer Wirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums. Die Kirchgemeinde selber stellt Eigenmittel in Höhe von 20 000 Euro aus Rücklagen zur Verfügung, muss allerdings noch kräftig die Spendentrommel rühren. Es fehlen 10 000 Euro. Um diese Summe einzuwerben, will der Kirchenvorstand jetzt ein Informationsblatt über die Kirchsanierung erstellen mit dem Hinweis auf das Spendenkonto. Diese Zettel werden an alle Haushalte der Kirchgemeinde verteilt. Dazu gehören die Dörfer Cotta, Hausdorf, Maxen, Mühlbach und Schmorsdorf.

Pfarrerin Ramona Uhlemann ist zuversichtlich, dass die Menschen für ihre Kirche etwas übrig haben. „Es gab bereits Spenden, sogar von weiter her. Ehemalige Gemeindemitglieder und Pfarrer überwiesen uns Geld für die Restaurierung der Kirche“, sagt sie. Dass die Maxener hinter ihrer Kirche stehen, haben sie schon im Frühjahr bewiesen, als mindestens 30 Personen anrückten, um das Gotteshaus auszuräumen. „Natürlich brauchen wir auch wieder Freiwillige, wenn die Kirche im November gesäubert und wieder eingeräumt werden muss“, kündigt Niggemann-Simon schon mal jetzt an. Genaue Arbeitseinsatztermine will sie rechtzeitig bekannt geben.

Während der Sanierungsarbeiten finden die Gottesdienste mit einer kleineren Besucherzahl im Gemeinderaum des nahe gelegenen Pfarramts statt. Bei größeren Veranstaltungen kann man sich auf die Nachbarn verlassen. So wurde zum Beispiel der Erntedankgottesdienst im Saal von Schloss Maxen gefeiert, das nur wenige Meter unterhalb der Kirche liegt. Die Sanierung der Kirche ist für Jahre das umfangreichste Vorhaben der Gemeinde. Sie macht sich damit selbst ein Geschenk – 2018 feiert die Kirche ihr 140-jähriges Jubiläum der Erneuerung. Erbaut wurde sie vermutlich Anfang des 16. Jahrhunderts. Der Sandstein, aus dem das Altarwerk gebaut ist, stammt von 1558, die Kanzel mit den Schönberg’schen und von Endeschen Wappen von 1631. Eine weitere Besonderheit der Maxener Kirche sind die großen Fenster, die der Leipziger Glasmaler Schulze geschaffen hat.

