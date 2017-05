Neuer Schallschutz für Turnhalle Die Ausschreibung ist raus. Doch die Erfahrungen mit Akustik-Spezialisten sind in der Gemeinde nicht die Besten.

Bürgermeister Wolfgang Hoffmann. © SZ-Archiv/Klaus-Dieter Brühl

Wenn im Sommer die Turnhalle der Lampertswalde Schule saniert wird, sollen auch Wände und Decken besser schallgeschützt werden, damit so wenig wie möglich Lärm aus dem Inneren nach außen dringen kann. Wie Bürgermeister Wolfgang Hoffmann jetzt mitteilte, habe die Gemeindeverwaltung in dieser Woche die entsprechenden Ausschreibungsunterlagen veröffentlicht. Er hofft, dass eine Firma gefunden wird, die die strengen Schallschutzvorgaben mit geeigneten Bauteilen und Mitteln verwirklichen kann und dabei auch noch im finanziellen Rahmen der Kostenschätzung bleibt.

Die Gemeindeverwaltung habe, so Hoffmann, in Sachen Akustik und Schallschutz nicht immer gute Erfahrungen gemacht. Der Bürgermeister führt als Beispiel der Sanierung des Saals im Gemeindeamt Lampertswalde an. „Da hat sogar ein Professor die Akustik berechnet, und es ging gründlich daneben“, sagte Hoffmann am Dienstag im Gemeinderat. (SZ/jö)

