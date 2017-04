Neuer S-Bahn-Takt mit Überraschungstüte Im Berufsverkehr rollen die Züge jetzt zwischen Dresden und Meißen im Viertelstundentakt.

Am Montagmorgen auf dem Meißner S-Bahnhof. Mitarbeiter vom Verkehrsverbund Oberelbe hatten eine Überraschung für die Fahrgäste anlässlich des neuen S-Bahn-Taktes. © Claudia Hübschmann

Es hat offenbar schon am ersten Tag gut funktioniert mit dem neuen 15-Minutentakt der S-Bahn zwischen Meißen, Coswig, Radebeul und Dresden. Wie Fahrgäste berichteten, rollten die neuen zusätzlichen S-Bahnen im Berufsverkehr nahezu auf die Minute genau. Verschiebungen gab es lediglich an den Ausweichstellen, wenn auf Regiozüge gewartet werden muss.

Um die Fahrgäste auf den neuen Takt einzustimmen, gab es an den großen Haltepunkten wie in Meißen und Radebeul obendrein eine Überraschung für die Fahrgäste – eine Tüte mit den Worten „Danke, dass Sie S-Bahn fahren“ in die Hand gedrückt. Inhalt: ein belegtes Brötchen, ein Apfel, eine kleine Packung Saft, eine Milchschnitte und VVO-Infomaterial zum neuen Fahrplan.

Wochentags zwischen 5.30 und 8.30 Uhr rollen die S-Bahnen seit dieser Woche alle Viertelstunde. Ebenso in der Feierabendzeit zwischen 15 und 18 Uhr. 4,2 Millionen Euro werden dafür aufgebracht. In der übrigen Fahrzeit gilt weiter der bisherige Abstand von zumeist einer halben Stunde. Knapp 10 000 Fahrgäste hat die S-Bahn zwischen Dresden und Meißen täglich.

