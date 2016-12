Neuer Rückschlag für Regine Töberich

Regine Töberich © Sven Ellger

Die Stadt will die sogenannte Veränderungssperre für das Grundstück von Regine Töberich in der Leipziger Vorstadt verlängern. An dem Tag, als die Investorin ein Stück des Elberadwegs wegbaggerte, war sie das erste Mal verhängt worden. Bis Mai 2017 darf Töberich nicht aktiv werden, diese Regelung soll nun noch ein Jahr länger gelten. Derzeit werden für das Baugebiet, das die Stadt mittlerweile „Elbeviertel“ nennt, Gutachten eingeholt. Mit der Sperre soll verhindert werden, dass Töberich in dieser Zeit etwas unternimmt.

Am Montag geben zunächst die Neustädter Ortsbeiräte ihr Votum zu dem Vorschlag ab, einen Tag später wird es im Pieschener Ortsbeirat besprochen. Letztlich entscheidet aber der Stadtrat. Die Sitzung des Neustädter Ortsbeirats findet am Montagabend ab 17.30 Uhr im Bürgersaal in der Hoyerswerdaer Straße 3 statt. Die Pieschener Politiker treffen sich am Dienstagabend ab 18 Uhr im Rathaus Pieschen in der Bürgerstraße. Beide Sitzungen sind öffentlich zugänglich. (SZ/sag)

