Neuer Rhythmus bei der Müllentsorgung Rund 160 000 Abfallkalender sind im Landkreis verteilt worden. Änderungen gibt es nicht nur bei der Gelben Tonne.

Döbeln/Freiberg. Mittelsachsen sollten ihn in den vergangenen zwei Wochen in ihrem Briefkasten gehabt haben: den gelben, A4-großen Abfallkalender der Entsorgungsdienste Landkreis Mittelsachsen (EKM) GmbH. Die Deutsche Post hat die 60 Seiten umfassende Broschüre bei allen Haushalten sowie Gewerbetreibenden in den Briefkasten geworfen. Rund 160 000 Abfallkalender sind nach Angaben von Solveig Schmidt, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit bei der EKM, verteilt worden. In acht Kommunen erfolgte die Verteilung auf anderem Weg. So unter anderem in Großweitzschen sowie Zschaitz-Ottewig. Dort haben die Gemeindeverwaltungen sich um die Verteilung der rund 2 190 Kalender gekümmert. Insgesamt sind im Bereich Döbeln knapp 36 630 Ausgaben verteilt worden.

Fahrstrecken wurden optimiert

Die Kalender sollten genau studiert werden. Denn bei den Entsorgungsterminen gab es einige Änderungen. „Größere Verschiebungen gibt es bei der Leerung der Gelben Tonne und beim Bioabfall“, informierte Solveig Schmidt. Nur kleinere Veränderungen gäbe es im Bereich der Restabfallentsorgung, so Schmidt weiter. Hintergrund für die Verschiebungen sind Änderungen bei den Fahrstrecken. Diese seien optimiert worden. Dadurch würden weniger Kilometer gefahren, was den Kraftstoffverbrauch senke und zu weniger Schadstoffen in der Umwelt führe, erläutert die EKM-Mitarbeiterin die Vorteile. „Wir bitten die Bürger, den Abfallkalender aufmerksam zu lesen und die richtigen Termine in den Kalender 2018 einzukleben“, ergänzte Schmidt. Um sich die Termine im Jahresplaner vorzumerken, liegen dem Abfallkalender wieder Aufkleber mit den entsprechenden Symbolen bei. Diese würden von vielen genutzt, sagte Solveig Schmidt.

Gesetzliche Änderungen im Bereich der Müllentsorgung, auf die die Mittelsachsen im kommenden Jahr achten müssen, sind Schmidt derzeit nicht bekannt. „Ein neues Sächsisches Abfallgesetz war vorgesehen – uns liegen bisher keine Informationen vor“, äußerte sich die EKM-Mitarbeiterin.

An Inhalt, Aufbau und Struktur des Abfallkalenders hat sich für 2018 nichts geändert. Haushalte, die kein Exemplar erhalten haben oder einen weiteren Kalender benötigen, werden gebeten, sich an die Abfallberatung der Entsorgungsdienste zu wenden. Dann werde eine Nachlieferung veranlasst, meinte Solveig Schmidt. Die Broschüre steht zudem auf der Internetseite der EKM zum Herunterladen zur Verfügung.

Kontakt Abfallberatung EKM: Tel. 03731 262544, E-Mail: abfallberatung@ekm-mittelsachsen.de, www.ekm-mittelsachsen.de

