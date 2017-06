Neuer Rekord beim Firmenlauf? Die Organisatoren hoffen auf mehr als 1 000 Teilnehmer. Eine Woche vor dem Start stehen die Zeichen dafür ganz gut.

Fünf Kilometer lang ist die Runde beim Bautzener Firmenlauf. Anspruchsvoll sind die steilen Anstiege so wie hier am Schülertor. © Uwe Soeder

Endspurt für den Bautzener Firmenlauf: 700 Läufer haben sich bereits für das Sportereignis angemeldet, teilt der Kreissportbund mit. Zum siebenten Mal in Folge stellt er den Lauf in diesem Jahr auf die Beine – gemeinsam mit der Krankenkasse DAK-Gesundheit als Hauptsponsor. Der Startschuss fällt am kommenden Mittwoch um 18.45 Uhr auf dem Hauptmarkt.

Für 2017 haben sich beide Partner ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Erstmals sollen mehr als 1 000 Läufer auf die Strecke gehen. Und tatsächlich sieht es eine Woche vor dem Lauf ganz gut mit der neuen Bestmarke aus. „Wir sind guter Hoffnung, zurzeit gehen stündlich neue Anmeldungen ein“, sagt Andreas Motzko von der DAK-Gesundheit. Bei der Organisation setzen Sportbund und DAK auf einige Neuerungen: So ist der Startbereich in diesem Jahr größer. Außerdem steht ein Bus bereit, in dem sich die Läufer umziehen oder ihr Gepäck abstellen können. Für die richtige Aufwärmung vor dem Start sorgt die Bautzener Tanzschule Mühlmann.

Durch die Altstadt und das Spreetal

Nicht gerüttelt wird am Kurs. Dieser ist fünf Kilometer lang und führt wie im vergangenen Jahr durch die Altstadt und das Bautzener Spreetal. Eine schöne, aber auch anspruchsvolle Strecke, weiß Andreas Motzko. Vor allem der Anstieg aus dem Spreetal hinauf in die Stadt fordert die Läufer. Viele haben deshalb bereits in den vergangenen Wochen für den 21. Juni trainiert. Möglich war das zum Beispiel bei den wöchentlichen Lauftreffs, die von Sportbund und Krankenkasse angeboten wurden. Aber auch alle Kurzentschlossenen haben die Chance, beim Firmenlauf dabei zu sein. Pro Team werden vier bis sieben Läufer gebraucht. Anmeldungen sind bis zum 20. Juni über die Internetseite möglich oder vor dem Start auf dem Hauptmarkt.

In die Wertung gehen jeweils die vier schnellsten Läufer einer Mannschaft ein. Über Preise dürfen sich aber auch die Firma mit den meisten Teilnehmern und der älteste Läufer und die älteste Läuferin freuen.

Damit alle Teilnehmer nach dem Lauf schnell wieder fit werden, gibt es im Ziel Wasser und Kuchen. Außerdem steht ein Massagezelt zur Verfügung. Als kleine Anerkennung dürfen sich alle Läufer auf eine Teilnehmertasse freuen, sagt Andreas Motzko: „Außerdem bieten wir allen Mannschaften ein kostenloses Teamfoto als Erinnerung an den Tag an.“

7. DAK Firmenlauf am 21. Juni in Bautzen, Start um 18.45 Uhr am Hauptmarkt.

www.firmenlauf-bautzen.de

