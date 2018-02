Neuer Reiseführer zum Osterreiten Rund um den sorbischen Brauch geht es in der Broschüre, die jetzt im Domowina-Verlag erschienen ist.

Neu aus dem Domowina-Verlag: „Osterreiten. Ein sorbischer Brauch.“ © PR

Bautzen. Sechs Wochen vor Ostern ist ein neuer Reiseführer erschienen, der sich speziell dem Osterreiten in der Lausitz widmet. Wie der Domowina-Verlag Bautzen mitteilt, wendet sich die Broschüre gleichermaßen an Einheimische und Gäste. Verfasst wurde sie von Alfons Frenzel. Auf 68 Seiten legt der Autor sachkundig und anschaulich die Einzelheiten und Hintergründe des alten sorbischen Brauchs dar. Jährlich ziehen die Reiterprozessionen am Ostersonntag Tausende Besucher an. Der Touristenführer bietet neben eindrucksvollen Fotos viele nützliche Informationen, zum Beispiel eine Zeitübersicht mit den Routen der einzelnen Osterreiterprozessionen und mit praktischen Hinweisen für Besucher. Die Broschüre kostet 5,90 Euro. (SZ)

Alfons Frenzel, Osterreiten. Ein sorbischer Brauch, 68 Seiten, Domowina-Verlag, 5,90 Euro

