Neuer Regionalplan ist einsehbar Drei Monate lang können sich Bürger den Entwurf angucken – und Hinweise sowie Einwände dagegen vorbringen.

Im Pirnaer Landratsamt liegt der neue Regionalplan bis 31. Januar aus. © Daniel Förster

Wie sollen sich die Landkreise Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Meißen und die Stadt Dresden langfristig entwickeln? Wie kann die Tourismus- und Landschaftsregion in Zukunft verändert werden? Wo sollen Straßen gebaut werden, wo Radwege, wie soll sich der öffentliche Personennahverkehr verändern? Wo könnten neue Windräder entstehen? Soll der Hochwasserschutz ausgebaut werden?

Unter anderem diese Fragen behandelt der Regionalplan für die Region Oberes Elbtal/Osterzgebirge. Er ist wichtig, um die weitere Entwicklung einer Region frühzeitig planen zu können, und fließt in den neuen Landesentwicklungsplan des Freistaats mit ein. Die jüngste Ausgabe des Plans für die beiden Landkreise und Dresden stammt aus dem Jahr 2009. Im kommenden Jahr will der Planungsverband den Regionalplan fortschreiben. Ein Entwurf liegt dazu nun vor. Ab sofort können Bürger den Plan drei Monate lang einsehen und Hinweise, Anregungen, Bedenken an den Planungsverband melden.

Parallel dazu soll es im Landkreis und in Dresden Informationsveranstaltungen geben, um die Bürger zu informieren und gegebenenfalls Fachfragen vor Ort zu klären. Auch der Kreistag wird sich öffentlich mit dem Entwurf befassen. Er will über den Plan im kommenden Februar debattieren.

Der Plan liegt vom 1. November bis zum 31. Januar im Pirnaer Landratsamt aus. Dort kann er zu den üblichen Sprechzeiten in der Stabsstelle Strategie- und Kreisentwicklung eingesehen werden. Online ist er ebenfalls einsehbar. Hinweise, Anregungen und Bedenken können dort, im Landratsamt oder per E-Mail eingebracht werden.

