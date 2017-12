Neuer Raum für Kunst und Kultur Die Kulturscheune im Rittergut Limbach wird bald fertiggestellt. Die Sanierung war teurer als erwartet.

Martin Reinhuber, Geschäftsführer der Stiftung Leben und Arbeit, im Dachgeschoss der Kulturscheune. © Karl-Ludwig Oberthür

Wilsdruff. Nur noch wenige Monate und die Bauarbeiten an der Kulturscheune auf dem Rittergut Limbach sind beendet. Schon seit zwei Jahren wird in der alten Scheune gewerkelt und restauriert. Jetzt ist der Rohbau fertiggestellt, und der Innenausbau kann beginnen.

Besonders ins Auge fällt schon jetzt die verglaste Stirnseite der Scheune. Durch die Fenster fällt genügend Licht in den oberen Veranstaltungssaal. „Der alte Giebel war eingefallen und musste komplett abgetragen werden. Wir haben uns auch für diese Variante entschieden, um den ehemaligen Zustand ein Stück weit zu dokumentieren“, erklärt Martin Reinhuber, Geschäftsführer der Stiftung Leben und Arbeit, die das Rittergut mit verschiedenen Projekten seit 2001 bewirtschaftet und betreibt.

Doch nicht nur der Giebel, sondern auch der komplette Dachstuhl musste fast vollständig erneuert werden. So tragen nagelneue Holzbalken die riesige Dachkonstruktion. Das Mauerwerk im Dachgeschoss musste fast komplett erneuert werden. Nur in einigen Bereichen wurde die Sandsteinmauer im ursprünglichen Zustand belassen. „Wir versuchen, die alten Fragmente so gut wie möglich zu erhalten. Leider war das nicht immer möglich“, berichtet Reinhuber.

Wesentlich mehr alte Bausubstanz blieb im Erdgeschoss bestehen. Hier vermitteln die groben Sandsteinmauern ein Gefühl für das Alter des historischen Gebäudes. Die Bühne wurde bereits fertiggestellt. Der jetzt noch sehr dunkle Raum wird bei der Eröffnung im hellen Licht erstrahlen, wenn die Sonne durch die großen Fenster im Dachgeschoss und die dann offene Galerie in den rund 300 Quadratmeter großen Saal fällt. Bis zu 250 Personen sollen hier Platz finden.

Ein weiterer Ort für etwas kleinere Veranstaltungen entstand im Keller. Die historischen Kellergewölbe mussten freigeräumt werden. Der Ausbau des Kellers war die größte Herausforderung bei der Sanierung der Scheune. „Wir mussten eine aufwendige Lüftungsanlage installieren, um auch größeren Besucherzahlen gerecht zu werden“, erklärt Reinhuber. Alleine diese Maßnahme habe 40 000 Euro und damit um einiges mehr als ursprünglich veranschlagt gekostet.

Die Belüftung ist nur eines von vielen Beispielen, die den Bau letztlich teurer werden ließen. 1,4 Millionen Euro, und damit 200 000 Euro mehr als geplant, wird die Kulturscheune kosten. Die Stiftung zahlt den Großteil der Baukosten aus eigener Kasse. Darüber hinaus unterstützen die Stadt Wilsdruff und viele Spender das Projekt. Rund 300 000 Euro kommen als Fördermittel vom Bund und dem Freistaat.

Dass das Geld gut angelegt ist, zeigt ein kurzer Blick in den Kalender mit den bereits bestehenden Reservierungen für die neuen Räumlichkeiten. „Wer sich heute bei uns meldet, muss in der Regel mit einem Termin im Jahr 2020 vorliebnehmen“, sagt Reinhuber. Dabei bietet die Kulturscheune wirklich mehr als genug Platz. Bei der Planung wurde darauf geachtet, dass mehrere Veranstaltungen parallel stattfinden können. So lassen sich der Keller, das Erdgeschoss sowie die Galerie im Dach separat nutzen.

Läuft alles nach Plan, wird die Kulturscheune am 1. Mai am traditionellen Tag der offenen Tür der Stiftung Leben und Arbeit eröffnet. Durch den Neubau wird die Tenne im benachbarten Gebäude, die bisher angemietet werden konnte, frei. Diesen Raum will die Stiftung für ihre sozialpädagogischen Projekte nutzen. So hilft Leben und Arbeit unter anderem jungen Menschen mit Problemen, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Seit zwei Jahren leben darüber hinaus elf minderjährige Flüchtlinge auf dem Rittergut.

