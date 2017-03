Neuer Ratgeber für Meißens Senioren Im nächsten Kulturausschuss wählt die Verwaltung aus, wer das überarbeitete Heft erstellt.

Für den neuen Seniorenratgeber vergibt der Kulturausschuss den Auftrag. © Stadt Meißen

Alle zwei Jahre wird der Seniorenratgeber der Stadt Meißen aktualisiert. So auch 2017. In der Broschüre wird über zielgruppenrelevante Angebote im Stadtgebiet informiert. In den vergangenen Jahren wurde der Ratgeber in Zusammenarbeit mit der Satztechnik Meißen GmbH mit Sitz in Nieschütz erstellt. Nun wird am kommenden Mittwoch der neue Auftrag durch den Sozial- und Kulturausschuss vergeben. Durch das Büro des Oberbürgermeisters wurden vier Firmen aus Meißen und der Umgebung um Angebotsabgabe gebeten. Sichergestellt werden dabei eine Auflage von 5 000 Exemplaren, ein Umfang von etwa 90 Seiten inklusive Anzeigen und vier Umschlagseiten im Din-A5-Format. Die Lieferung erfolgt frei Haus an die Stadt Meißen.

Finanziert wird der Seniorenratgeber durch Anzeigen. Abzüglich des Aufwandes wird die Stadt Meißen zu einem Viertel (circa 1 500 bis 2 500 Euro) an den Einnahmen beteiligt. Das so gesammelte Geld soll der Seniorenarbeit zugutekommen. (SZ/mhe)

