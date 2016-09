Neuer Rasen für den Sportplatz Die Stadt Stolpen stimmt dem Investpaket zu. Doch es bleibt ein Risiko.

Die Spielfläche auf dem Sportplatz in Langenwolmsdorf steht schon lange in der Kritik der Fußballer. Die soll 2017 saniert werden. Für eine Drainage wird das Geld aber wohl nicht reichen. © Dirk Zschiedrich

Der Finanzplan für die nächsten Jahre steht. Der Stadtrat von Stolpen hat diesen am Montagabend beschlossen. Damit ist der Weg frei für zusätzliche Investitionen. Die Burgstadt profitiert wie andere Kommunen auch von dem Investpaket, mit dem der Bund und der Freistaat Städte und Gemeinden unterstützen.

Wie viel Geld hat die Stadt Stolpen zusätzlich zur Verfügung?

Die Stadt Stolpen erhält nach dem Personenschlüssel vom Bund 122 000 Euro. Zuzüglich der Eigenmittel stünden so 162 000 Euro zur Verfügung. Voraussetzung ist, dass dieses Geld in Projekte fließt, die der energetischen Sanierung dienen. Der Freistaat stellt Fördermittel in Höhe von 330 000 Euro zur Verfügung. Zusammen mit eigenem Kapital stehen also der Stadt Stolpen 439 000 Euro zu. Dazu kommt eine Investitionspauschale in Höhe von 67 000 Euro. Diese wird der Stadt 2019 ausgezahlt. Insgesamt viel Geld, das gut eingesetzt werden will. Aus diesem Grund wurde ein Maßnahmeplan auf den Weg gebracht. Dieser enthält gestaffelt bis 2020 die zusätzlichen Investitionen.

In welche Projekte soll das Geld angelegt werden?

Im Jahr 2017 will die Stadt das Spielfeld auf dem Langenwolmsdorfer Sportplatz sanieren. Für 2018 steht die Basaltus-Grundschule auf dem Plan. Hier sollen die Sanitäranlagen und die Fenster erneuert werden. Zusätzlich ist ein Schallschutz geplant. Die Kosten liegen bei etwa 160 000 Euro.

In die Straßenbeleuchtung soll ebenfalls investiert werden. Bis Ende 2018 wird die Beleuchtung auf LED-Lampen umgestellt. Damit hatte die Stadt schon 2006 begonnen. Mithilfe des Investitionspakets können nun 140 000 Euro in die stromsparende LED-Beleuchtung gesteckt werden. Freude auch in Lauterbach. Im ehemaligen Erbgericht hat der Kultur- und Bürgerverein sein Domizil. Der Vereinsraum, die ehemalige Gaststätte, soll schon im nächsten Jahr gebaut werden. Geplant ist, die Heizung zu erweitern und neue Fenster einzusetzen. Ein Jahr später will sich die Stadt die Ludwig-Renn-Oberschule vornehmen. Dort sollte schon länger saniert werden. Bislang bekam die Stadt dafür aber keine Fördermittel. Jetzt will man auch dieses Problem angehen. Vorgesehen ist, im Jahr 2019 die Sanitäranlagen einschließlich der Fenster zu erneuern. Die Kosten liegen bei etwa 170 000 Euro. Die Stadt unterstützt dies mit 42 000 Euro.

Und sollte dann noch Geld übrig bleiben, gibt es einige Ersatzvorhaben. Dazu gehört unter anderem ein barrierefreier Zugang zum Stolpener Rathaus, die Sanierung der Laufbahn einschließlich des Hartplatzes im Burgstadion von Stolpen. Als Ersatz vorgesehen sind auch die energetische Sanierung des Kellergeschosses in der Kita Langenwolmsdorf sowie die energetische Sanierung der Grundschule Langenwolmsdorf. Als ein weiteres Ersatzvorhaben wurde auch die Sanierung der Dusch- und Sanitäranlagen auf dem Fest- und Sportplatz in Lauterbach mit aufgenommen.

Bringt das Investitionspaket der Stadt nur Vorteile?

So gut das Investitionspaket auch sei, ein Restrisiko bleibe, sagt Stolpens Bürgermeister Uwe Steglich (FDP). Kritisch werde es vor allem, wenn die Vorhaben teurer werden als geplant. Eine Aufstockung der Fördermittel wie in anderen Programmen gebe es hier nicht. Die Mehrkosten muss die Stadt tragen. Vorerst bedeutet das Investitionspaket viel Papierkram. Für jede einzelne Maßnahme muss ein Förderantrag ausgefüllt werden. Wird dieser so bestätigt, kann das Vorhaben ausgeschrieben werden. Inwieweit sich dann die Baupreise noch auf den Plan auswirken, weiß derzeit niemand zu sagen. Deshalb heißt es abwarten. Für Stolpen sei das Investitionspaket eine große Chance. Da waren sich die Fraktionen im Rat einig.

