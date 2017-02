Neuer Rasen, alte Probleme Dynamo beteiligt sich an den Kosten fürs Grün im Stadion. Es soll auch eine Investition in die eigene Spielstärke sein.

Wie schnell das doch geht. Dienstag alter Rasen raus, Mittwoch neuer rein, am Donnerstag die Feinarbeiten – und Sonntag die Einweihung mit dem Ostduell gegen Union Berlin. © Robert Michael

Viel ist in diesen Tagen vom Vergleich mit Union Berlin zu lesen, Dynamos Gegner im Heimspiel am Sonntag. Das hat zum einen natürlich mit Uwe Neuhaus zu tun, der sieben Jahre erfolgreich als Cheftrainer in der Hauptstadt gearbeitet hat und sich seit Sommer 2015 anschickt, das in Dresden zu wiederholen. Zum anderen geht es um die Vorherrschaft im Fußball-Osten, zumindest in der zweiten Liga. Und da trennen die sogenannten Traditionsvereine in der Tabelle noch ein Platz und ein Punkt – strukturell aber weiter Welten.

Das fängt mit den Finanzen an und hört bei banalen Dingen wie einem beheizten Trainingsplatz nicht auf. Der aber ist gerade jetzt besonders wichtig. Union hat einen, Dynamo nicht. Angesichts des anhaltenden Winters fehlt es generell an einer benutzbaren Trainingsfläche. Jeden Vormittag wird neu entschieden, immer wieder anders improvisiert. Am Mittwoch zum Beispiel hat die Mannschaft ein Schneespiel auf dem Kunstrasenplatz hinterm Stadion gemacht und am Donnerstag in den Katakomben trainiert, weil sich im Großraum Dresden kein einigermaßen bespielbarer Platz für den Tabellenfünften der zweiten Liga finden ließ.

Neuhaus weiß, dass es in Zukunft irgendwann besser werden soll – und hat sich mit den Bedingungen vorerst abgefunden. „Wir stehen in Dresden jetzt da, wo Union stand, als ich dort angefangen hatte“, sagt er im Gespräch mit der Sport-Bild, die ihm in der aktuellen Ausgabe das Titelbild widmet – nicht etwa Bayern oder Dortmund. Auch das ist eine Aussage.

Wenigstens die Spielfläche im Stadion ist seit dieser Woche wieder grün. Der neue Rasen, der siebente seit der Eröffnung vor siebeneinhalb Jahren, wurde binnen drei Tagen komplett ausgetauscht. Die Kosten von etwa 120 000 Euro teilen sich Stadionprojektgesellschaft, die Stadt Dresden und Dynamo – obwohl der Verein lediglich Mieter ist. Trotzdem ist es sinnvoll ausgegebenes Geld, finden die Verantwortlichen, nämlich eine Investition in den eigenen Spielstil und die Gewissheit, künftig mindestens einmal pro Woche im Stadion trainieren zu dürfen. Also hinter verschlossenen Türen, um Eckbälle und Freistoßvarianten unbeobachtet zu probieren – sozusagen als letzter Überraschungseffekt.

Mit der grundlegend offensiven Spielweise geprägt von vielen Kurzpässen und langen Ballbesitzphasen ist das nicht mehr möglich, die wurde längst ligaweit anerkennend registriert. „Ich finde schon, dass wir einen attraktiven Fußball spielen. Was uns jetzt im Moment zu Recht dazu befähigt, dort oben zu stehen“, bekräftigt Neuhaus, diesmal der Deutschen Presse-Agentur. Die hatte ebenfalls vorm Union-Spiel zum Interview gebeten.

Indes wächst bei den Spielern weiter das Vertrauen in den schön anzusehenden, aber nicht ganz risikofreien Stil. Der erfordert neben einem gut bespielbaren Rasen eben Können, Geduld und Mut. „Davon wollen wir auch in der Rückrunde nicht abweichen“, betont Kapitän Marco Hartmann. Er erinnert aber daran, in den Anfangsminuten besonders aufmerksam sein zu müssen, „wenn der Gegner frisch ist und selbst frühzeitig attackiert“. Das ist beim Rückrundenauftakt in Nürnberg so gewesen und zuvor auch in den Tests gegen Luzern und Zürich.

Ob das nun gegen Union wieder passiert? Hartmann rechnet nach den Erfahrungen des Hinspiels damit. Wenn es am Ende wieder 2:2 steht, hätte Dynamo aber zumindest diesen Vergleich nicht verloren.

