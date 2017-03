Neuer Radweg wird vorbereitet Auf der B 175 werden derzeit Vermessungsarbeiten durchgeführt. Wann der Bau beginnen soll, steht noch nicht fest.

© Symbolfoto/Claudia Hübschmann

So mancher Autofahrer wird sich in den vergangenen Tagen gewundert haben, was die häufig zu beobachtenden Vermessungsarbeiten an der Bundesstraße 175 an der Ampelkreuzung Tanklager/Auffahrt zur Autobahn 14 zu bedeuten haben. Eine Erklärung liefert Isabel Siebert vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr.

„Wir haben im vergangenen Jahr mit Voruntersuchungen zum Anbau eines straßenbegleitenden Radweges an die B 175 ab der Kreisstraße 8053 bis nach Rhäsa einschließlich Umbau des Knotenpunktes B 175/ K 8053 begonnen. Die hier durchgeführten Vermessungsarbeiten dienen der Erstellung der Arbeitsgrundlagen.“ Von den für Radfahrern erfreulichen Plänen wusste die Stadt Nossen bisher übrigens nichts, teilt eine Sprecherin mit. Wann der Bau des neuen Radwegs frühestens beginnen könnte, sei noch nicht sicher, so Siebert. (SZ/mhe)

