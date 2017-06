Neuer Radweg bis Altzaschendorf Innerhalb von fünf Wochen sind neue Leitungen verlegt und Asphalt aufgebracht worden.

Auf der Heinrich-Heine-Straße ist die Verlegung eines neuen Schmutzwasserkanal jetzt abgeschlossen worden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Der vorhandene Mischwasserkanal diene weiter als Regenwasserkanal. Zwischen Max-Kamprath- und Schanzenstraße wurden außerdem neue Medienkabel verlegt und ein neuer Asphaltbelag aufgebracht. Zudem wurde in diesem Bereich ein Geh- und Radweg angelegt, der künftig bis Altzaschendorf fortgeführt werden soll.

Die Bauarbeiten habe man innerhalb von nur fünf Wochen abgeschlossen, so eine Sprecherin der Stadt. Die weitere Planung sieht nun vor, dass ab Oktober dieses Jahres noch zwei Bäume gepflanzt werden sollen. Dafür wurden während der Bauzeit Baumquartiere angelegt. Für den Straßenbau in der Heinrich-Heine-Straße erhielt die Stadt Meißen eine Förderung in Höhe von 113 400 Euro vom Freistaat Sachsen. Zehn Prozent musste sie selber tragen. (SZ)

