Neuer Prozessanlauf nach Abzocke Ein Bayer soll mehrere Leute aus Tharandt um Tausende Euros betrogen haben. Bisher konnte er nicht dafür angeklagt werden.

Am Amtsgericht Dippoldiswalde soll am Mittwoch für die Betrugsverhandlung gegen einen 61-Jährigen aus Bamberg ein erneuter Anlauf genommen werden. © Frank Baldauf

Am Amtsgericht in Dippoldiswalde soll an diesem Mittwoch ein weiterer Anlauf genommen werden für die Betrugsverhandlung gegen einen 61-Jährigen aus Bamberg. Der Mann, der sich selbst als Reichsbürger bezeichnet haben soll, ließ seinen Prozess in Dippoldiswalde schon mehrmals platzen. Die sogenannten Reichsbürger erkennen die Existenz der Bundesrepublik Deutschland nicht, folglich setzen sie sich auch über die Gesetze hinweg.

Dem bereits in Bayern zu einer anderthalbjährigen Bewährungsstrafe verurteilten Beschuldigten wird nun vorgeworfen, vier Leute aus der Stadt Tharandt um mehrere Tausende Euros geprellt zu haben. So zahlten ihm zwei Kurort Harthaer zum Beispiel 20 000 Euro. Der Angeklagte hatte gesagt, er wolle das Geld anlegen und vermehren. Es folgten noch einmal 28 000 Euro in vier Chargen. Die Leute erhielten später einen kleinen Teil zurück. Daraufhin bekam der Mann offenbar erneut Geld.

Ein weiteres Paar übergab ihm erst 21 000 Euro, später noch mehr. Die Eheleute wurden laut Anklage bei den zehn Betrugshandlungen von dem Mann um insgesamt 57 000 Euro geprellt. Der Angeklagte soll sich das Geld bei den dubiosen Investgeschäften in die eigene Tasche gesteckt haben. Die Taten fanden zwischen 2008 und 2010 statt. Laut den Prozessbeteiligten sind die Fälle aber – noch – nicht verjährt.

Der Bamberger hatte zuletzt im Juli seinen Prozesstermin in Dippoldiswalde abgesagt – kurzfristig. Er schickte ein ärztliches Attest, fehlte somit entschuldigt. Er sei reise- und verhandlungsunfähig. Ob er jetzt erscheinen wird, ist offen. (SZ/skl)

