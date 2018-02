Gerichtsbericht Neuer Prozess um Rippiener Dealer Ein Dealer aus Rippien verpfeift drei vermeintliche Kunden. Der nächste Anlauf zur Aufklärung des schwierigen Falles.

© dpa

Bannewitz. Schweigende Zeugen, Urteile, die noch immer nicht rechtskräftig sind: Die Hintergründe der Drogengeschäfte eines Dealers im Bannewitzer Ortsteil Rippien (SZ berichtete) sind auch drei Jahre später unklar. Am Donnerstag wurde aber am Amtsgericht Dippoldiswalde ein neuer Anlauf genommen, mehr Licht in diesen Fall zu bringen.

Wie schon bei seinem ersten Prozess vor anderthalb Jahren musste sich dort ein 34-jähriger Kraftfahrer aus Bannewitz verantworten. Der Deutsche habe bei seinem damaligen Arbeitskollegen in dessen Rippiener Wohnung zwischen 1. Januar und 1. Dezember 2015 insgesamt 111-mal Crystal gekauft. Auch bei der Prozessneuauflage bestritt er die Vorwürfe. Die Anschuldigungen hätte der Ex-Kollege nur erfunden.

Da der Dealer bei dem ersten Prozess schwieg, weil er selbst noch auf sein Urteil in der Sache wartete, wurde die Verhandlung gegen den Kraftfahrer vertagt. Der inzwischen in Freital lebende Dealer war im Dezember 2015 verhaftet worden, nachdem ein Kurier von ihm nahe der deutsch-tschechischen Grenze bei Seyde mit zehn Gramm Crystal und 60 Gramm Marihuana erwischt worden war und ihn belastet hat.

In Untersuchungshaft soll er drei Abnehmer aus Bannewitz beschuldigt haben. Zwei von ihnen, 36 und 43 Jahre alt, wurden bereits zu zwölf- und 16-monatigen Haftstrafen auf Bewährung verurteilt. Beide gingen in Berufung – die Urteile stehen noch aus. Während der 43-Jährige als Zeuge auch am Donnerstag in Dippoldiswalde schwieg, blieben der zweite Kunde und auch der Dealer der Verhandlung gänzlich fern. Der Prozess wird in Kürze fortgesetzt.

