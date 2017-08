Neuer Prozess gegen Messerstecher Das Landgericht Görlitz hat den Zittauer 2015 freigesprochen. Nun wird das Verfahren wieder aufgerollt.

So berichtete die SZ 2015 über das Urteil des Landgerichts Görlitz. © Repro: SZ

Der Prozess gegen einen Zittauer wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung wird derzeit neu verhandelt. Seit Montag steht der 55-Jährige erneut vor Gericht, nachdem der Bundesgerichtshof einen früheren Freispruch zuvor aufgehoben hatte. Zum Auftakt der Verhandlung in Bautzen machte der Angeklagte Erinnerungslücken geltend. „Ich traue mir sowas nicht zu und bin erst wieder zu mir gekommen, als ein Polizist vor mir stand. Ich habe einen Filmriss“, sagte der 55-jährige Zittauer vor Gericht. Bereits im ersten Prozess vor zwei Jahren konnte sich der Angeklagte nur bruchstückhaft an die Ereignisse am Vorabend des Männertages 2015 erinnern.

Die Anklage wirft dem Mann vor, am 13. Mai 2015 in Zittau – dem Tag des Spectaculums – in seiner Wohnung in der Frauenstraße auf einen Bekannten mindestens neunmal mit einem 20 Zentimeter langen Küchenmesser eingestochen zu haben. Das Opfer stammt aus Großpostwitz im Kreis Bautzen. Bei der Messerstecherei wurde das Opfer so schwer an Kopf, Hals, Armen und im Brust- und Bauchbereich verletzt, dass es nur durch eine Notoperation gerettet werden konnte. Kurz nach der Tat wurde der damals 53 Jahre alte Mann in Untersuchungshaft genommen.

Der Angeklagte hatte damals reichlich Alkohol getrunken, wie er später auch vor Gericht aussagte. Einige Stunden nach der Tat sind bei ihm gut 2,3 Promille im Blut festgestellt worden. Beim Verletzten waren es sogar mehr als 3,5 Promille. Zum Auftakt am Montag wurde erneut deutlich, welch zentrale Rolle der Alkohol im Leben von Opfer und Täter spielte. Der Angeklagte versicherte am Montag, er habe seit dem Tattag keinen einzigen Tropfen Alkohol mehr angerührt.

Das Opfer kann sich in dem neuen Prozess nicht mehr äußern, der Mann aus Großpostwitz ist inzwischen verstorben. Sein Tod stehe aber nicht im Zusammenhang mit der Tat, erklärte die Richterin. Der Zittauer und sein späteres Opfer lernten sich einige Monate vor der Tat bei einer Therapie in Großschweidnitz kennen. Sie wollten am jenem 13. Mai gemeinsam den Männertag verbringen. An Streitigkeiten oder wie es zur Tat gekommen sei, konnte sich der Angeklagte im ersten Prozess nicht erinnern. Die Indizien sind jedoch eindeutig gewesen. Der Zittauer identifizierte das vom Gericht vorgelegte Tatwerkzeug als sein Küchenmesser, und auch Blut- und andere Spuren wiesen auf den Angeklagten hin. Trotz der eindeutigen Beweise ist der heute 55-Jährige im ersten Prozess freigesprochen worden. Der Mann war zur Tatzeit aufgrund seiner Alkoholabhängigkeit möglicherweise schuldunfähig. Auch entspreche Gewalt nicht seinem Wesen. Zeugen hatten ihn als ruhigen und friedlichen Menschen beschrieben. Das Landgericht hatte deshalb im Zweifel für den Angeklagten entschieden, gleichzeitig aber eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet.

Die Staatsanwaltschaft, die 38 Monate Haft gefordert hatte, war gegen diese Entscheidung in Revision gegangen. Der Bundesgerichtshof (BGH) hob daraufhin am 25. Mai 2016 das Urteil des Görlitzer Landgerichts auf und verwies das Verfahren für eine neue Entscheidung an die Schwurgerichtskammer der Außenstelle des Gerichts in Bautzen. Die Richter des BGH folgten der Auffassung der Staatsanwaltschaft, dass die Voraussetzungen für die Annahme des Vollrausches verkannt und den Zittauer deswegen fälschlicherweise freigesprochen hatte.

Mehr als ein Jahr, nachdem der Freispruch aufgehoben wurde, ist nun eine neue Verhandlung angesetzt. Nach dem Auftakt am Montag soll der Prozess bereits an diesem Mittwoch fortgesetzt werden. Darüber hinaus sind weitere drei Prozesstage am 22. und 30. August sowie am 4. September geplant. (mit dpa)

