Neuer Produktionszweig schafft Arbeitsplätze Der Neustädter Wohnmobilhersteller Capron sucht Fachkräfte. Auch eine neue Ausbildung wird angeboten.

Neustadt. Der Wohnmobilhersteller Capron aus Neustadt ist schon jetzt auf der Suche nach Fachkräften, die in der künftigen Möbelfertigung in den Hallen an der Berghausstraße beschäftigt sein werden. Derzeit lässt das Unternehmen zwei neue Hallen errichten, wovon eine ab Ende des Jahres für die Produktion von Holzmöbeln für Caravans zur Verfügung stehen soll. Bisher hat Capron die Möbel zum Großteil durch externe Zulieferer ins Werk nach Neustadt bringen lassen, nun sollen sie vor Ort hergestellt werden. Im Zuge dessen kann die Firma eine neue Berufsausbildung anbieten: das Duale Studium Holztechnik. Es wird einerseits an der Berufsakademie Dresden und andererseits im Werk in Neustadt angesiedelt sein. Die Studenten legen ihren Schwerpunkt dabei auf Möbel- und Innenausbau, heißt es in der Ausschreibung. Capron sucht außerdem nach Tischlern, Holzmechanikern, Maschinenführern und weiteren Facharbeitern. (SZ/nr)

