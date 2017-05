Neuer Polizeipräsident nimmt seine Arbeit auf Torsten Schultze begrüßte am Dienstagmorgen in Görlitz seine neue Führungsmannschaft.

Torsten Schultze © Polizei

Görlitz. Der neue Polizeipräsident Torsten Schultze hat am Montag seine Arbeit begonnen und die Leitung der Polizeidirektion Görlitz übernommen. Wie Polizeisprecher Thomas Knaup mitteilte, machte sich Schultze während des Polizeieinsatzes in der Bautzener Innenstadt am 1. Mai persönlich ein Bild von der Lage und begrüßte am Dienstagmorgen in Görlitz schließlich seine neue Führungsmannschaft.

Schultze wird sich in den kommenden Wochen in den örtlichen Revieren, der Kriminal- und Verkehrspolizeiinspektion sowie der Inspektion Zentrale Dienste ein eigenes Bild von der Leistungsfähigkeit der Polizeidirektion Görlitz machen. Auch mit den Landräten der Kreise Bautzen und Görlitz sowie den Leitern verschiedener Kommunen wird er den Dialog suchen. Torsten Schultze, der den bisherigen Präsidenten Conny Stiehl ablöst, ist 53 Jahre alt und lebt im Raum Dresden. Nach einer Zeit der Einarbeitung wird er sich mit einer feierlichen Amtseinführung der Öffentlichkeit näher vorstellen. (SZ)

