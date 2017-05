Neuer Polizeichef im Amt Torsten Schultze hat die Leitung der Polizeidirektion Görlitz übernommen. Bereits am Montag war sein erster Einsatz.

Polizeipräsident Torsten Schultze © Polizei

Der Feiertag war der erste Arbeitstag für den neuen Polizeipräsidenten der Oberlausitz. Torsten Schultze machte sich während des Polizeieinsatzes in der Bautzener Innenstadt am 1. Mai persönlich ein Bild von der Lage und begrüßte am Dienstagmorgen seine neue Führungsmannschaft. Als neuer Chef der Polizeidirektion Görlitz folgt er auf Conny Stiehl, der jetzt in Zwickau Dienst tut.„Eine Polizeidirektion führen zu dürfen, war schon immer eines meiner großen Ziele. Ich freue mich sehr, mit der Leitung der Polizeidirektion Görlitz die Verantwortung für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in den Landkreisen Bautzen und Görlitz anvertraut bekommen zu haben“, sagt Thorsten Schultze. Er wird in den kommenden Wochen die einzelnen Dienststellen besuchen. Auch mit beiden Landräten sowie den Leitern verschiedener Kommunen wird er den Dialog suchen.Polizeipräsident Torsten Schultze ist 53 Jahre alt und lebt im Raum Dresden. Nach einer Zeit der Einarbeitung wird er sich im Rahmen einer feierlichen Amtseinführung der Öffentlichkeit näher vorstellen. (SZ)

