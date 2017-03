Neuer Polizeichef für die Oberlausitz Torsten Schultze leitet künftig die Polizeidirektion Görlitz. Sein Vorgänger Conny Stiehl war nicht immer unumstritten.

Torsten Schultze leitet künftig die Polizeidirektion Görlitz. © Polizei

Die Personalie war bereits durchgesickert – jetzt ist es amtlich: Der Görlitzer Polizeichef Conny Stiehl verlässt Ostsachsen und wechselt nach Zwickau. Der 59-Jährige war seit 2011 Leiter der für die beiden Landkreise Bautzen und Görlitz zuständigen Polizeidirektion. Seine Nachfolge wird Torsten Schultze antreten.

Conny Stiehl wird künftig die Polizeidirektion in Zwickau leiten. Während seiner sechsjährigen Amtszeit in der Oberlausitz war der Polizeipräsident nicht immer unumstritten. Für Wirbel sorgten unter anderem seine Äußerungen nach dem Vorfall in einem Arnsdorfer Supermarkt, bei dem drei Männer einen offenbar geistig verwirrten Geflüchteten mit Gewalt aus dem Geschäft zerrten und anschließend an einem Baum fesselten. „Das Vorgehen derjenigen, die uns zu dem Zeitpunkt geholfen haben, war korrekt“, attestierte Conny Stiehl damals. Das Trio muss sich wegen der Aktion Ende April vor Gericht verantworten.

Sein Nachfolger Torsten Schultze ist seit September 2015 Präsident des Polizeiverwaltungsamtes. Zuvor war der 53-Jährige Leiter des Führungsstabs bei der Polizeidirektion in Leipzig und der damaligen Polizeidirektion Oberes Elbtal-Osterzgebirge sowie im Innenministerium tätig. (SZ/sko)

