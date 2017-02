Neuer Platz für Dampflok gesucht Der Bautzener Bahnhof wird demnächst saniert. Doch vorher muss die historische Lok verschwinden. Ein Stadtrat setzt sich für sie ein.

Die Zukunft der Dampflok am Bautzener Bahnhof ist noch immer ungeklärt. © Uwe Soeder

Das Schicksal der historischen Dampflok am Bahnhof bleibt weiter ungewiss. Nun will sich CDU-Stadtrat Heinrich Schleppers für den Erhalt des technischen Denkmals einsetzen. Zum einen möchte der Bautzener die Geschichte der Reichsbahndampflok mit der Nummer 8056-5 aufarbeiten. Zum zweiten soll für das tonnenschwere Dampfross ein neuer Standort gefunden werden. Der sollte bahnhofsnah sein, auch brauche die Lokomotive ein Schutzdach, erklärt der Stadtrat. „Wir stehen noch am Anfang der Gespräche“, sagt Schleppers. Er fügt hinzu, dass der Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (Zvon) Hilfe zugesagt habe. Neben der Standortsuche sind viele andere Dinge zu klären. So müsse jemand die Lok der Bahn abkaufen. Für die spätere Zukunft ist zu klären, wer den neuen Platz der Lok pflegt, zum Beispiel von Unkraut befreit.

Viel Zeit ist nicht mehr. CDU-Stadtrat Heinrich Schleppers geht davon aus, dass die historische Lok am Bautzener Bahnhof im August den Baufahrzeugen des Investors Platz machen muss. In das Bahnhofsgebäude will das Unternehmen Drews und Lucas investieren. Das Haus soll unter anderem für Büros der Kreisverwaltung saniert werden. (SZ/ma)

