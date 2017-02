Neuer Plan für Bettensteuer

Dresden will die Beherbergungssteuer vereinfachen. Statt eines festen Betrags, der sich am Übernachtungspreis orientiert, sollen Touristen in Zukunft knapp sieben Prozent auf ihre Hotelrechnung draufzahlen. Bislang galt etwa für einen Zimmerpreis von 90 Euro ein fester Steuersatz von sieben Euro pro Nacht. Nach der neuen Rechnung würden Gäste sechs Euro zahlen.

Zu der alten Berechnungsgrundlage hatte sich das Oberverwaltungsgericht kritisch geäußert. Auch Hoteliers forderten eine prozentuale Besteuerung. An der Höhe der Einnahmen wird sich nach Ansicht der Stadtverwaltung nicht viel ändern. Mit der Beherbergungssteuer haben Touristen der Stadt im vergangenen Jahr über sieben Millionen Euro Mehreinnahmen beschert. Die Abgabe ist im Sommer 2015 eingeführt worden. Rechtlich hat das Oberverwaltungsgericht die Steuer grundsätzlich bestätigt. Die Stadt will nun prüfen, ob Geschäftsreisende ihre Dienstreise zwingend nachweisen müssen. Sie sind von der Besteuerung ausgenommen. (SZ/sr)

