Neuer Pfarrer wird ins Amt eingeführt Das Kirchspiel Glashütte bekommt einen zweiten Pfarrer. Er wechselt von Weixdorf.

In St. Wolfgang findet die Amtseinführung statt. © Archiv: Grießbach

Das evangelisch-lutherische Kirchspiel Glashütte bekommt einen zweiten Pfarrer. Wie das Kirchspiel informiert, hat Uwe Liewald die Stelle bereits am Montag angetreten. Im Gottesdienst am Sonntag, 22. Oktober, wird er in der St.-Wolfgang-Kirche zu Glashütte durch Superintendent Christoph Noth und Pfarrer Johannes Keller offiziell in sein neues Amt eingeführt. „Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit“, teilt die Kirchgemeinde vorab mit.

Uwe Liewald ist seit 2002 als Pfarrer tätig. Seine ersten Pfarrstellen hatte er in Tannenberg und Sehma. Seit 2013 ist er als Pfarrer in Weixdorf bei Dresden tätig. „Ich habe mich in Glashütte beworben, weil das Landeskirchenamt mich darum gebeten hat, dorthin zu gehen“, sagt er in einem früheren SZ-Gespräch. Seine familiäre Trennungssituation habe in ihm den Entschluss reifen lassen, an anderem Ort einen neuen Anfang zu wagen. (SZ/mb)

Gottesdienst am 22.20., 14 Uhr.

